Русские десантники до жути напугали украинского генерала

12.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Крупные учения российских десантников в Крыму показали, что Украину будет некому защищать в случае высадки военных РФ на ее территории.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам отставного силовика, учения с участием 40 военно-транспортных самолетов стали ответом на проходящие в Черном море маневре НАТО «Си Бриз».

«Были учения в Крыму – две тысячи десантников российских из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии десантировались впервые за этот год. Сорок самолетов Ил-76, а вообще транспортных таких самолетов у России всего восемьдесят. На малой высоте 600-800 метров, это очень сложный рельеф, с расстоянием 100 метров, они десантировались на мыс Опук как ответ на то, что сегодня заключительная фаза учений «Си Бриз».

К нам зашли корабли НАТО, в том числе американский эсминец с несколькими десятками ракет «Томагавк», которые теоретически достигают даже территорию России. А вообще 30 таких кораблей. Такой же британский корабль, разведывательный французский корабль, несколько фрегатов. То есть, с одной стороны, происходили учения «Си Бриз», а с другого полномасштабное учение с десантированием Российской Федерации. Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире, если мы говорим о каких-то инициативах.

Мы не говорим об одном – кто будет укреплять армию? У нас 50 тысяч стоит там парней. Но если мобилизованная российская армия, воспользовавшись дестабилизацией ситуации в Украине, пойдет в наступление, да еще с использованием авиации, кто-то говорит о том, что безотлагательно нужно беспокоиться об укреплении вооруженных сил, про доукомплектацию? У нас части на сегодняшний день недоукомплектованы», – заявил Смешко.