Русские десантники в Крыму провели «зачистку диверсантов»

29.01.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Российские военные «уничтожили» группу условных диверсантов, планировавших ряд терактов на складах материально-технического обеспечения ВС РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учения проходили на полигоне «Опук» в Крыму. Тактический воздушный десант армейского корпуса Черноморского флота высадился с вертолетов в назначенном районе и провел его зачистку от диверсантов.

«Выполнив высадку и обнаружив условного противника, военнослужащие атаковали группу диверсантов, а затем провели зачистку выявленных схронов оружия и боеприпасов. В ходе проведения учения подразделения тактического десанта отработали организацию развёртывания наблюдательных постов, поиск и ведение боевых действий против диверсионно-разведывательных групп, наведение артиллерии и авиации для поражения условного противника с использованием комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и оказание медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения в ходе боестолкновения», – говорится в сообщении.

Задачами тактического воздушного десанта является оперативная и скрытная переброска различными способами в назначенный район. Они способны перемещаться по фронту и в его глубину с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов, при огневой поддержке ударной армейской авиации.