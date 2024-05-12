Русские десятикратно увеличили использование дронов на передовой – украинский генерал

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Российская армия в десять раз нарастила использование дронов, что дало ей серьёзное тактическое преимущество над ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг достаточно серьёзно отнесся к реализации приказов их президента. Для нас ситуация достаточно сложная, хотя ещё не паническая. На определённых участках наши бойцы отходят, враг активно атакует», – сказал Кривонос.

«И если ещё месяца два назад количество дронов, используемых врагом, исчислялось на уровне 50-70, то сейчас на оперативно-тактическом участке Хортица противник использует 550-570 fpv-дронов в сутки. А если считать и другие участки, то эта цифра будет на 25-30% выше. Это означает, что враг технически достаточно эффективно использует эти дроны, и как раз за их счет имеет определённый перевес», – подытожил генерал.