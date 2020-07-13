13.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия
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Русские девушки отработали ликвидацию диверсантов-подводников


Первый российский женский экипаж противодиверсионного катера провел учения в Черном море.

Об этом сообщают «Вести Севастополь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сформированный в ноябре прошлого года экипаж прошел обучение в Объединенном Учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге и теперь будет служить в Севастополе на катере «Раптор» под руководством командира Анны Брикез.

«Говорят, женщины на корабле к беде. Мы опровергли, опровергнем и будем опровергать эти высказывания. Женщина на корабле к счастью. Прекрасно себя чувствую! На самом деле, я чувствую в себе стержень, боевой дух, знаю, что у моего экипажа и у меня все получится, мы добьёмся поставленных целей», – заявила девушка.


Экипаж катера состоит из трех девушек. Все они обучились противодиверсионной работе и и применили полученные знания на практике. По легенде учений экипаж «Раптора» обнаружил группу диверсантов-подводников и ликвидировал ее.

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