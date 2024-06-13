Русские добиваются успехов на ряде направлений и почти перебили стратегическую трассу на Покровск – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
13.06.2024 20:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на то, что на Харьковском направлении наступление ВС РФ замедлилось, у бойцов СВО есть успехи на других направлениях. В частности, немного осталось до того, как российские войска смогут перебить трассу Константиновка-Покровск – основной путь снабжения ВСУ, ведущий из Днепропетровска.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что на Харьковском направлении наступление ВС РФ замедлилось, у бойцов СВО...

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«Если в одном месте где-то что-то сбавляется, то в другом у них есть определенные успехи. Например, если мы говорим о Старомайорском, Урожайном, юге нашей страны, то в Урожайное они уже зашли. Россияне давят по всей линии фронта. Если говорить о Покровском направлении, то там тоже есть колоссальное давление на наши ряды, и у них есть небольшое продвижение фактически ежедневно, направление Очеретино, трасса Константиновка-Покровск, там осталось им не так много, чтобы перебить эту трассу, а это – логистический момент», – отметил он.

«Практически вся логистика, из Днепра, она идет через Покровск по этой трассе к нашим группировкам, в том числе, и в Часов Яре», – сказал Лапин.

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