Русские добиваются успехов на ряде направлений и почти перебили стратегическую трассу на Покровск – офицер ВСУ

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Несмотря на то, что на Харьковском направлении наступление ВС РФ замедлилось, у бойцов СВО есть успехи на других направлениях. В частности, немного осталось до того, как российские войска смогут перебить трассу Константиновка-Покровск – основной путь снабжения ВСУ, ведущий из Днепропетровска.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в одном месте где-то что-то сбавляется, то в другом у них есть определенные успехи. Например, если мы говорим о Старомайорском, Урожайном, юге нашей страны, то в Урожайное они уже зашли. Россияне давят по всей линии фронта. Если говорить о Покровском направлении, то там тоже есть колоссальное давление на наши ряды, и у них есть небольшое продвижение фактически ежедневно, направление Очеретино, трасса Константиновка-Покровск, там осталось им не так много, чтобы перебить эту трассу, а это – логистический момент», – отметил он.

«Практически вся логистика, из Днепра, она идет через Покровск по этой трассе к нашим группировкам, в том числе, и в Часов Яре», – сказал Лапин.