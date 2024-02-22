«Русские должны осознать, что такое война» – ястребы Бундестага о передаче Украине ракет «Таурус»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нельзя медлить с передачей Украине дальнобойных ракет «Таурус», поскольку пока немцы ведут дебаты, русские продолжают действовать, чему пример провалы ВСУ на фронте. При этом важно, чтобы и население России, наконец, оказалось вовлечено в войну.

Об этом говорили депутаты Бундестага во время дебатов о предоставлении Киеву этих ракет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (на фото) подчеркнула, что «бесконечные дискуссии» заканчиваются трагедией для Киева, такими, как провал «контрнаступа».

«Taurus – это система, которая позволяет Украине действовать в тылу и пресекать поставки из России. Трагедия этой бесконечной дискуссии, как и в своё время при обсуждении танков, что Россия не просто наблюдает, что в течении нескольких месяцев русские использовали это, чтобы выкопать траншеи и засыпать их минами. Это – одна из причин, по которой контрнаступление Украины оказалось не таким успешным, как все надеялись. Время идёт, а у Украины больше нет времени», – несла бред старая нацистка.

Представитель парламентской фракции «Зелёных» Робин Вагенер стал сокрушаться о том, что Украина потеряла Авдеевку, и потребовал к «Таурусам» добавить истребители F-16.

«Украине недавно пришлось отказаться от участков фронта, потому что у неё закончились боеприпасы. И мы больше никогда не должны этого терпеть. Поэтому мы хотим предпринять необходимые шаги. Мы должны закупать боеприпасы там, где они есть, мы должны увеличить производство боеприпасов гарантиями защиты инвестиций. Я хотел бы, чтобы Украина получила Taurus, я также считаю, что с анонсированными F-16 – это была бы хорошая пусковая обстановка, но вопрос поставок решает не Бундестаг, а правительство», – сказал Вагенер.

Депутат от партии ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что пора переносить войну вглубь России, однако имея в виду освобождённые территории.

«Украине необходимо дать возможность перенести войну вглубь России, чтобы русское население осознало, что они находятся в ужасной агрессивной войне. И они должны иметь возможность снабжать Украину [информацией] о российских военных объектах, военных складах оружия и боеприпасов, а также министерств, бороться с теми, кто вовлечён в эту войну. Например, министерство ФСБ. Путин объявляет четыре оккупированные территории подлинной частью России, и нападение на них вполне законно с точки зрения международного права, и эскалация – это совсем не то, с точки зрения международного права, что нападать на украинскую территорию. Но Украина должна иметь возможность атаковать там, потому что это её собственная территория. И это также должно дать понять русскому населению, что сотни тысяч людей из числа этнических меньшинств становятся жертвами, что десятки тысяч военнопленных становятся жертвами. Именно в этом я понимаю своё предложение перенести войну в Россию», – призвал потомок гитлеровцев.