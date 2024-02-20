«Русские ДРГ в украинском тылу»: взорваны соратники Яроша

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Вчера под Одессой был взорван автомобиль, в котором находились экстремисты из так называемой «Украинской добровольческой армии» [возглавляется основателем запрещенного в РФ «Правого сектора» Дмитрием Ярошем].

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила непосредственно «УДА».

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«Сегодня вечером возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши побратим и посестра – Альберт и Наталья Кручинины. Прямо сейчас за их жизни борются врачи. На месте работает полиция», – говорится в сообщении.

Альберт и Наталья Кручинины.

Боевики не исключают, что действовала российская ДРГ и объявили вознаграждение за информацию о подрывниках.

«Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ», – добавили экстремисты.

Одесский неонацист Сергей Стерненко, комментируя подрыв машины, предупреждает, что русские активно действуют в украинском тылу.

«Должен напомнить, что враг активно действует в нашем тылу — от агентуры для сбора информации, агентов влияния до диверсионных групп. Всегда следует быть внимательными и принимать меры безопасности. Это не 100% гарантия безопасности, но значительно усложняет врагу задачу», – пишет Стерненко в своем паблике.