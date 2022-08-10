Русские дроноводы начали обучение на иранских БПЛА – Пентагон

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Российские специалисты за последние несколько недель начали тренировки с беспилотниками в Иране. В США считают это признаком того, что Россия намерена приобрести системы для того, чтобы использовать их в операции на Украине.

Об этом заявил CNN представитель правительства США.

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«В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию», – сообщил американский чиновник.

Он добавил, что недавно разведывательные данные об обучении были рассекречены.

Напомним, 12 июля советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей «сотни» боевых беспилотников для использования в операции на Украине. Он добавил, что пока неизвестно, доставил ли Иран какие-либо БПЛА России.

Позже Белый дом обнародовал информацию, что российские чиновники посетили Иран для осмотра боевых дронов.

19 июля в Госдепе США заявили, что Вашингтон введет санкции против Ирана, если страна будет поставлять России боевые беспилотники.