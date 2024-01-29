«Русские дроны, как тьма саранчи!» – от Зеленского потребовали 3 миллиона БПЛА в год

Если украинское правительство через два месяца не наладит ежемесячный выпуск четверти миллионов дронов, оно должно уйти в отставку всем составом, включая верховного главнокомандующего.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-боевик «Айдара», а ныне журналист-международник Иван Лозовой, представившийся как «человек, который помогает ВСУ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Зеленский в декабре сказал, что на этот год планирует миллион дронов – это слишком поздно и слишком мало. У нас должен был быть миллион дронов в прошлом году. В этом году, минимум, три миллиона дронов! Очень тревожная картина. Мне рассказывал начальник медицинской службы 1 батальона 93 бригады, что он временами наших раненых с направления Андреевки не может забрать неделю, потому что вражеские дроны, как тьма саранчи в небе! Разве что по Днепровскому направлению, я читал, место, где русские упрекают, что у украинцев больше дронов, это на левом берегу Днепра, где нам удалось установиться, и наши морские пехотинцы туда прорвались (Крынки – ред.) А вся остальная часть фронта… Чтобы не только достичь их уровня, а превосходить кратно, нам нужно работать намного интенсивнее и эффективнее. К сожалению, я нигде не вижу понимания того, что нам надо делать сегодня, чтобы послезавтра мы могли начать побеждать. Если бы у нас было 300 тысяч дронов в месяц, если бы мы начали сегодня производить дроны, и за шесть месяцев имели 300-500 тысяч, мы бы выиграли эту войну», – разошелся Лозовой.

Он добавил, что пора ставить ультиматум правительству.

«Мы должны этого требовать сейчас. Поставить требование. Не вот эти общие обещания: мы начали, там, производство каких-то ракет. Каких? Когда они будут, сколько их будет? Никто не знает, никто не говорит, потому что это секрет. Давайте чёткое задание: через два месяца мы должны иметь на Украине каждый месяц 250 тысяч дронов. Если вы не можете этого обеспечить, вы – министры, аж до наивысшего верховного главнокомандующего, должны быть готовы идти в отставку», – требовал «юрист».