Эксперты поспорили, чем угрожает Сербии наплыв русских беженцев

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Десятки тысяч граждан России уехали в Сербию после начала СВО. Многие из них, оппозиционно настроенные к Кремлю, с удивлением обнаружили, что сербское население поддерживает действия России, а в Белграде отсутствуют известные западные бренды, и по сравнению с Москвой он выглядит провинцией.

Об этом говорили участники эфира радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что одной из причин переезда было как раз незнание Сербии. Считали, что это какая-то славянская страна с похожими языком и культурой, но в шаге от вступления в ЕС. Чем не мотивация? С этим связана масса нелицеприятных откликов от наших сограждан в социальных сетях о том, в какую глубокую провинцию они попали», – сказала руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Однако она полагает, что наплыв IT-специалистов из Москвы может повысить уровень жизни в Белграде.

«То, что там оказалась определенная часть оппозиционно настроенных людей, это предсказуемая история. Из 140 тысяч россиян, которые сейчас находятся в Сербии, значительная часть это люди, которые были релацированы вместе со своими айтишными фирмами и различными стартапами. Это люди с высоким уровнем образования и готовые сделать жизнь для себя там сопоставимой по уровню сервиса с Москвой и Санкт-Петербургом. Эти импульсы распространятся потом и на местное населения, где-то улучшая качество жизни. В моменте Белград выглядит странно. Надо отдать должное терпению и благожелательности сербов, которые пытаются говорить по-русски», – говорит эксперт.

Она рассказала, что в Сербию уже приехали представители «Яндекса», которые встречались с премьер-министром страны Анной Брнабич. Релоканты создают школы и детские сады для своих детей.

А вот журналист-балканист Игорь Виттель сомневается, что релоканты из России будут развивать Сербию.

«Да, безусловно исход есть, он большой. Но эти IT-специалисты абсолютно не собираются работать на Сербию. Они в основном работают на старых своих работах. Знаю лично людей, которые сидят в Сербии, проклинают Россию и работают на российские государственные учреждения. Если сербы захотят цифровизировать свою страну, они, конечно, могут обратиться к нашим специалистам, но на это потребуется много денег. И потом, я думаю, что там сидят не те специалисты, которые смогут с нуля создать «Госуслуги», – отметил Виттель.

Что касается оппозиционной части релокантов, то они создадут Сербии массу проблем, считает журналист.

«Когда я читаю сейчас эту самокатную эмиграцию, примерно в 80% случаев (в их публикациях в соцсетях, – прим. ред.) речь идет о «русском народе, который генетически неполноценен», о том, что «надо резать русню, России быть не должно». Всем надо покаяться, и на месте России построить новую с 14% людей с хорошими лицами. А остальные русские – быдло-народ. Они не любят Россию. Если сербы начнут давать им гражданство, они еще наплачутся с ними», – резюмировал Виттель.