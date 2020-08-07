«Русские – это мразь» – шоумен Кондратюк

07.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские исполнители не имеют права гастролировать в России, точно так же, как гражданам Украины нельзя одновременно платить налог в украинскую армию и одновременно покупать российский продукт.

Об этом в эфире телеканала «Islnd TV» заявил известный в прошлом по проекту «Караоке на майдане» украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы сейчас можете читать множество моих историй про новую власть, но вы почитайте, что я писал про старую власть. Начиная с первой и наибольшей претензии моей: я не понимаю, почему у нас до сих пор с Россией существуют какие-либо отношения.

Мы в семье не покупаем ничего российского. У нас это в подсознании. Мы в семье говорили, что это – нонсенс, это – мразь. Мы не можем единовременно платить процент украинской армии, которая там воюет, и покупать российское. Я не могу любить украинских артистов, которые ездят и поют перед агрессорами с наемниками-убийцами. Не могу! Они все никто, все те артисты. Они все знают, знают мою позицию», – заявил Кондратюк.

«Потому что в лицо это, как тебе, я никому это не сказал, никто об этом не спрашивал. Но я совершенно не вижу с тех пор тех девчат, которых мы перечислили (артисток, выступающих в РФ – ред.). Не вижу. С Maruv не встречался с тех пор. Когда-то на церемонии «Yuna», я сказал очень быстро: «Смотри, я не буду вручать ни единого приза там, где есть Maruv, потому что я за нее не голосовал, а все, кто за нее голосовали – в сад». «Игорь, мы знали. Вы будете вручать рок-группам. Что тут такого?».

Знаешь, как со взятками на «Караоке»? Все знают, что взяток мы не брали. И меня спрашивали: «А вы брали? А за это…?» Отвечал: «Смотри, дают только тем, кто берет». Или, по крайней мере, есть какой-то слушок, какой-то запашок. Не было!» – заверил шоумен.

«Поэтому для меня ситуация эта неприемлема. Поэтому я разорвал все отношения с русскими. Мне с ними не о чем говорить. Потому что даже говоря о телевидении, мы начинаем говорить о политике. Мы начинаем вспоминать о персонажах, а персонажи такие одиозные, что не останется времени на, собственно, телевидение», – добавил Кондратюк.