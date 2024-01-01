Русские «Герани» ударили по музею Шухевича и университету, где учился Бандера

Михаил Рябов.  
01.01.2024 15:32
  (Мск) , Львов
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Галиция, Денацификация, Дзен, Сюжет дня, Украина


Генеральная прокуратура Украины заявила о возбуждении уголовного дела после ночной атаки российских ударных беспилотников, которые разрушили музей гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича во Львовской области, а также повредили корпус местного университет, где в своё время учился еще один идол украинских нацистов – Степан Бандера.

Всего в новогоднюю ночь Львовскую область атаковали 10 «Гераней». Жертв и пострадавших нет. Другие цели украинские власти не афишируют. Львовские СМИ считают, что удар по музею и университету был специально приурочен к 1 января, когда националисты отмечают день рождения Бандеры и проводят факельные шествия в его честь.

Генеральная прокуратура Украины заявила о возбуждении уголовного дела после ночной атаки российских ударных беспилотников,...

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«Война с символами – это важно. Хорошая цель», – считает радиоведущий Сергей Мардан.

«Вообще приятно, что в армии стали проявлять остроумие относительно целей. Это последствия роста производства всех видов вооружений. «Гераней» у нас теперь изобилии», – отмечает социолог Денис Селезнёв.

«Украинские рагули уже вовсю визжат, что, мол, «русские борются с историей». Только вот, думаю, можно даже лишний раз не напоминать, кто сносит русский памятники и борется с культурным наследием», – заметил военкор Евгений Лисицын.

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