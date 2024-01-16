«Русские – глухие и слепые» – Зеленский в Давосе обещает «лишить покоя» детей и внуков Путина

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Украина не даст покоя ни на том, ни на этом свете и президенту РФ Владимиру Путину, и его детям и внукам.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор спросил Зеленского, «как долго российский народ будет позволять» Путину продолжать войну.

«Ничего народ не позволяет президенту Путину, вопрос – сколько и что Путин позволяет своему народу. Вопрос, сколько народ готов ничего не слышать, быть просто глухим, ничего не видеть, делать вид, что всё нормально, всё идёт правильно. То есть вопрос не ко мне, вопрос к народу РФ. Вопрос к ним, способны ли они себя изменить или нет. А Путин… я не верю, что этот человек способен измениться, потому что только люди способны это делать», – паясничал клоун.

Он добавил, что «покоя Путину не будет».

«Говорить о каких-то извинениях или, как говорят, время играет на пользу и Путину, и что люди на Украине забудут – нет. Отдыхать и на этом свете, и на том он спокойно не будет. Ни его детям, ни его внукам. Да, мы не террористы, это будут уголовные, судебные процессы, обязательно будет ответственность», – бредил Зеленский.