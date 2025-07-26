Русские готовят ВСУ ответку за осень 2022-го

Вадим Москаленко.  
26.07.2025 15:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВС РФ сейчас переворачивают ситуацию, относительно событий лета-осени 2022 года, когда выяснилось, что российских войск слишком мало для такого огромного фронта.

Об этом на канале «ZDF» заявил австрийский военный эксперт Густав Грёссель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ сейчас переворачивают ситуацию, относительно событий лета-осени 2022 года, когда выяснилось, что российских...

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«Можно взять в пример российскую перестройку войска летом 2022г года в качестве модели для нынешней Украины. Тогда русские пытались атаковать на востоке при мощной артподдержке после неудач под Киевом. Их силы были истощены в конце лета 2022 года, они заняли оборону на Юге, чтобы удержать силы с Севера, потому что их было уже не так много. Украина увидела и воспользовалась этим, и это было то самое знаменитое контрнаступление в Харькове», – напомнил Грёссель.

«Конечно, русские надеются, что подобное случится с украинцами, что украинские потери настолько высоки, что какой-то момент сплочённое сопротивление рухнет. Вот, почему открываются новые участки в Сумах. Потому что они пытаются растянуть Украину, поставить Украину перед той же дилеммой , с которой они столкнулись летом-осенью 2022, когда оказалось, что у  русских слишком мало сил для огромного фронта», – предупредил австриец.

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