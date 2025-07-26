Русские готовят ВСУ ответку за осень 2022-го

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ВС РФ сейчас переворачивают ситуацию, относительно событий лета-осени 2022 года, когда выяснилось, что российских войск слишком мало для такого огромного фронта.

Об этом на канале «ZDF» заявил австрийский военный эксперт Густав Грёссель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно взять в пример российскую перестройку войска летом 2022г года в качестве модели для нынешней Украины. Тогда русские пытались атаковать на востоке при мощной артподдержке после неудач под Киевом. Их силы были истощены в конце лета 2022 года, они заняли оборону на Юге, чтобы удержать силы с Севера, потому что их было уже не так много. Украина увидела и воспользовалась этим, и это было то самое знаменитое контрнаступление в Харькове», – напомнил Грёссель.