Русские готовят плацдарм для наступления на Харьков – украинский военный эксперт

Вадим Москаленко.  
15.11.2023 18:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Российские войска выбивают силы ВСУ за реку Оскол в Харьковской области, чтобы создать линию обороны, подобную южной, и спокойно накапливать силы для броска на областной центр.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил украинский военный эксперт Сергей Грабский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска выбивают силы ВСУ за реку Оскол в Харьковской области, чтобы создать линию...

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«В районе Купянска, районе Сватово, районе Лимана – противник пытается атаковать, пытается оттеснить наши подразделения с позиций, занять более удобные позиции, создать предпосылки для дальнейшего продвижения. Это тактический уровень, а оперативный уровень очевиден.

То есть противник пытается оттеснить украинские войска за линию реки Оскол, в том числе – выбить их из Купянска, таким образом создать такую буферную зону в той части Харьковской области, которую они планируют оккупировать.

Здесь цель противника абсолютно очевидна. То есть они хотят закрепить эти территории за собой, создать линию обороны, подобную тому, которую они создали на юге, для того, чтобы уже дальше рассматривать вопросы подготовки к наступлению и проводить наступательные действия по направлению на Харьков. Именно с восточного направления», – уверен он.

«Но для того, чтобы обеспечить себя и обезопасить от украинских действий, им необходимо выйти на уровень реки Оскол», – добавил Грабский.

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