Русские готовятся к покорению Украины и господству в Европе – СНБО

27.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина является для РФ лишь промежуточным этапом на пути завоеванию Европы.

Об этом в интервью «Радио НВ» рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«РФ не оставляет попыток усиливать свои войска на границе с Украиной. В Ростовской области разворачиваются определённые подразделения, мы за этим очень внимательно наблюдаем. Более того, есть полная информация от наших соответствующих служб о количестве, качестве и о том, откуда эти войска. Целью РФ являются очевидные вещи: у них есть постоянное огромное желание покорить Украину. Но глобально цель РФ – это Европа, и мы это осознаём. Не все в Европе это понимают, к сожалению, но мы понимаем, что Украина для русских – это промежуточный этап для начала господства в Европе», – заявил Данилов.

Издание поинтересовалось, допускает ли СНБО возможность широкомасштабного наступления со стороны РФ.

«Конечно. У нас есть пять сценариев, разработанных на заседании Совета нацбезопасности и обороны, которое состоялось в прошлом году. Один из них предполагает такую вероятность. Я могу сказать, что мы к этому очень-очень мощно готовимся и понимаем, что нам нужно в этом случае делать», – ответил чиновник.

По его словам, при составлении гособоронзаказа Украины на 2020-2022 годы были учтены «потенциальные методы сдерживания агрессии Кремля».

«Они предусматривают достойный ответ Украины по любому сценарию, который будет разворачиваться. Они все просчитаны, прописаны, и все пять сценариев на сегодня инсталлированы. В зависимости от того, как будет вести себя РФ, мы будем применять один, второй, третий, четвертый или пятый. Они утверждены все», – заверил Данилов.