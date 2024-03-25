«Русские готовятся переводить формат СВО в стратегическую войну» – полковник СБУ

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Россия готовит резервы, которые к августу будут способны выполнять уже стратегические задачи после изменения формата спецоперации на Украине.

Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта спросили, какой военный смысл в ракетных ударах по энергетической инфраструктуре Украины.

«Военный смысл – бьют туда, энергетика для чего нужна? Для заводов, для производства боевой и военной техники. Ты же не будешь, даже если дома дроны собирать, как вице-министр Фёдоров говорил, всё равно нужен свет. Как мы без электричества будем работать? Никак. Станции GPS точно так же на электричестве, точно так же и заводы. То же самое – железная дорога, переброска войск. А электричества нету. Переводить на дрова? Паровозы, Гражданская война 1917-1921 год? Это же должен кто-то кидать туда уголь или дрова. Ты же танки не перевезёшь, один трейлер – один танк, а попробуй, где этих трейлеров понаберёшь. Или железная дорога? В континентальной российско-украинской войне, которая приобрела черты войны 3, 4, 5 и даже уже 6-го поколения. Здесь используется всё, что было в Первой мировой войне, позиционная война и переброска войск с помощью паровозов. И второе – наши дроны «Баба Яга», большой сельскохозяйственный дрон, на который мины вешаются – использование аэропланов. Кто помнит фильмы, когда пилоты кидали бомбочки на противников, этот дрон – те же самые элементы. Всё смешалось», – рассказал Стариков.

Он подчеркнул, что удары по энергетике наносятся, потому что «идёт подготовка».

«Меня очень насторожило, когда Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ и Шойгу сказали, что мы готовимся к заключительному этапу проведения СВО. Это означает, что или их, как они говорят, СВО будет закончена, или они будут переводить СВО в боевые действия. Противник где-то к первому полугодию подготовит свои стратегические резервы. То есть, у него сейчас стратегических резервов нет, но к первому полугодию они подготовят. Потом будет проводиться боевое слаживание. Это означает, что где-то к 8-му месяцу они будут эти стратегические резервы готовить для решения стратегических операций. Поэтому идёт подготовка к выполнению задач, поставленных на расширенной коллегии, мы всё это видим – и резервы, и создание новых округов, и создание новых армий, и создание новых видов вооружений, и тому подобное», – заключил эксперт.