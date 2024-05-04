Русские готовятся замкнуть кольцо окружения Торецка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российской армии удалось обезопасить фланги в районе прорыва обороны ВСУ в поселке Очеретино к северо-западу от Авдеевки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский военный обозреватель Денис Попович

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он отметил, что в первые дни прорыв выглядел «языком, который «был очень уязвимым на флангах».

«Сейчас они, к большому сожалению, эти фланги практически обеспечили. Теперь его отрезать будет очень трудно», – сказал Попович в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

По его словам, высока вероятность того, что российские войска попробуют окружить Торецк.

«Он вблизи Горловки находится, немножко западнее. Их разделяет очень тонкая полоска земли, фактически это один город вливается в другой. Надо посмотреть на карту, оценить, где находится Часов Яр, где находится Торецк и где находится Очеретино. Мы увидим, что наступательные действия враг сейчас пытается проводить южнее Торецка. Мы слышали о том, что враг хочет охватить Часов Яр, окружить его, для того, чтобы ему было удобнее дальше проводить операцию по его захвату», – описывает ситуацию эксперт.

Он добавил, что одновременно русские угрожают и Константиновке.

«Я имею в виду южный охват Часова Яра; и одновременно он является северным фасом возможного окружения Торецка. То есть они могут зайти и замкнуть кольцо окружения, начиная от Очеретино, если будут продвигаться на север, и от южных окраин Часова Яра, если будут продвигаться южнее. Могут замкнуть кольцо окружения вокруг Торецка. И это опасность. Кроме того, что они хотят захватить Часов Яр, они могут отхватить этот кусок обороны на этом Краматорском направлении», – предупреждает Попович.