«Русские и сербы не должны оправдываться за свою дружбу» – Ненад Стевандич в Госдуме

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Сербы первыми ощутили на себе «мощный удар нового мирового порядка», но не поступились принципами.

Об этом, выступая в Госдуме РФ сказал председатель Народной скупщины Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Ненад Стевандич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам предлагали пощадить нас, если мы выступим против России. Россия всегда выступала против негуманного мирового порядка, потому что цель этого порядка – господствовать над мировыми ресурсами. Мы были в трудной ситуации, но мы не пошли за ними и остались вашими искренними друзьями», – сказал Стевандич.

По его словам, сербы благодарны России за вето, которое она наложила в Совбезе ООН на резолюцию, обвинявшую сербов в геноциде.

«Мы бы уже не существовали, если бы коварное намерение Запада не было остановлено русским «нет». Но они не понимают, что политика поддержания хороших отношений с Россией – это наш выбор, а не уговоры или давление России», – сказал Стевандич.

Он признал, что формально Республика Сербская не принимала решения по Украине, «хотя позиция людей ясна», но Запад даже нейтральную позицию приравнивает к пророссийской. Он призвал россиян «не оправдыватья за дружбу».

«Наши братские отношения старше, чем спровоцированный конфликт на Украине, старше геополитического кризиса, наши отношения старше Гитлера и Наполеона, они выдержали все исторические испытания, остались чистыми без необходимости подвергать опасности другие народы или государства. В современном мире это редкость. Слава нашей дружбе, братья-русские!», – сказал Стевандич.

Госдума аплодировала ему стоя.

Спикер Вячеслав Володин объявил, что 20 марта Госдума рассмотрит обращение в связи с бомбардировками НАТО Югославии в 1999 году.

«Видите, в какой ситуации оказалась Республика Сербская и другие страны, которые раньше входили в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия. Но американцы 25 лет назад разбомбили Белград.

Бомбардировки продолжались, вдумайтесь, 78 дней. Кассетные бомбы сыпались на мирный город в центре Европы. Огромное количество погибших, стариков, детей. Вот кого надо тащить в Гаагу», — сказал Володин.