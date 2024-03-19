«Русские и сербы не должны оправдываться за свою дружбу» – Ненад Стевандич в Госдуме

Елена Острякова.  
19.03.2024 20:50
  (Мск) , Москва
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Республика Сербская, Россия, Русская Весна, Сербия, Сопротивление, Спецоперация, Украина


Сербы первыми ощутили на себе «мощный удар нового мирового порядка», но не поступились принципами.

Об этом, выступая в Госдуме РФ сказал председатель Народной скупщины Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Ненад Стевандич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербы первыми ощутили на себе «мощный удар нового мирового порядка», но не поступились принципами....

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«Нам предлагали пощадить нас, если мы выступим против России. Россия всегда выступала против негуманного мирового порядка, потому что цель этого порядка – господствовать над мировыми ресурсами. Мы были в трудной ситуации, но мы не пошли за ними и остались вашими искренними друзьями», – сказал Стевандич.

По его словам, сербы благодарны России за вето, которое она наложила в Совбезе ООН на резолюцию, обвинявшую сербов в геноциде.

«Мы бы уже не существовали, если бы коварное намерение Запада не было остановлено русским «нет». Но они не понимают, что политика поддержания хороших отношений с Россией – это наш выбор, а не уговоры или давление России», – сказал Стевандич.

Он признал, что формально Республика Сербская не принимала решения по Украине, «хотя позиция людей ясна», но Запад даже нейтральную позицию приравнивает к пророссийской. Он призвал россиян «не оправдыватья за дружбу».

«Наши братские отношения старше, чем спровоцированный конфликт на Украине, старше геополитического кризиса, наши отношения старше Гитлера и Наполеона, они выдержали все исторические испытания, остались чистыми без необходимости подвергать опасности другие народы или государства. В современном мире это редкость. Слава нашей дружбе, братья-русские!», – сказал Стевандич.

Госдума аплодировала ему стоя.

Спикер Вячеслав Володин объявил, что 20 марта Госдума рассмотрит обращение в связи с бомбардировками НАТО Югославии в 1999 году.

«Видите, в какой ситуации оказалась Республика Сербская и другие страны, которые раньше входили в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия. Но американцы 25 лет назад разбомбили Белград.
Бомбардировки продолжались, вдумайтесь, 78 дней. Кассетные бомбы сыпались на мирный город в центре Европы. Огромное количество погибших, стариков, детей. Вот кого надо тащить в Гаагу», — сказал Володин.

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