Русские и украинцы будут убивать друг друга за справку на столе американского президента

Елена Острякова.  
24.09.2024 14:02
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Максимально активная эскалация военных действий произойдет на Украине этой осенью.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил ютуб-каналу «Политека», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Максимально активная эскалация военных действий произойдет на Украине этой осенью. Об этом украинский политолог...

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«Пока не завершатся американские выборы, Россия будет атаковать из всех сил, которые у нее есть. И мы будем атаковать. Для того, чтобы не важно Харрис или Трамп получили на стол правильную справку. Чтобы в ней было написано, что доминирует, владеет военной инициативой Украина, или, наоборот, военной инициативой владеет Россия, а Украина имеет худшее положение. То есть договариваться необходимо будет или с Украиной, или с Россией. Вот что решают боевые действия кампании этой осени — с кем Вашингтон будет вести переговоры», – сказал Бортник.

По его мнению, сейчас президент Украины Владимир Зеленский (потерял легитимность в конце мая) будет публично шантажировать президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, чтобы добить американской поддержки еще на 4 года.

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