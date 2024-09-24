Русские и украинцы будут убивать друг друга за справку на столе американского президента

Максимально активная эскалация военных действий произойдет на Украине этой осенью.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил ютуб-каналу «Политека», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока не завершатся американские выборы, Россия будет атаковать из всех сил, которые у нее есть. И мы будем атаковать. Для того, чтобы не важно Харрис или Трамп получили на стол правильную справку. Чтобы в ней было написано, что доминирует, владеет военной инициативой Украина, или, наоборот, военной инициативой владеет Россия, а Украина имеет худшее положение. То есть договариваться необходимо будет или с Украиной, или с Россией. Вот что решают боевые действия кампании этой осени — с кем Вашингтон будет вести переговоры», – сказал Бортник.