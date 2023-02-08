«Русские идут с пяти направлений – ВСУ уходят в стратегическую оборону» – украинский генерал
ВС РФ постепенно продвигаются уже на 80 процентах протяжённости восточного фронта.
Об этом в эфире телеканала «NTA» рассказал бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы уже сейчас видим это наступление. Более того, две недели назад оно начиналось с четырёх [направлений], а сейчас распространился ещё и на часть Харьковской области. Противник медленно, но продвигается вперёд – это Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское направления.
Ситуация на этих направлениях похожая, а это значит, что наступление происходит, как минимум, на тактическом уровне, а по совокупности эти действия имеют оперативный уровень. Потому что из активной части 1100 км на востоке – процентах на 80-ти происходят эти действия.
Это происходит за счёт того, что противник получил подкрепление, подготовили и вооружили из тех 300 тысяч частично мобилизованных, это первая волна. И это речь о следующих действиях наступательного характера, когда завершат подготовку, по разным оценкам, 150-200 тысяч, которые продолжают подготовку в учебных центрах РФ и Белоруссии.
А сейчас их тез трёхсот мы имеем заведение на линию фронта подразделений, которые возобновляют боеготовность, пополняются, которые представляли собой разнородные военные структуры РФ. Это и 1-й ,2-й корпус ЛДНР, это и «вагнеровцы», и так называемые их элитные части ВДВ, морская пехота, отряды спецопераций», – рассказал Романенко.
Он обратил внимание, что на одном из направлений совсем недавно ВСУ планировали наступать, а теперь уходят в глухую оборону.
«То есть – по этим направлениям, где-то больше, где-то меньше, но они усилились. Причём, на севере линии, то есть это Купянск, пытаются продвигаться вперёд, через Сватово-лиманское направление, это Кременное. А Сватово-Кременное – хочу напомнить, что месяц назад мы сосредотачивали усилия и должны бы были иметь перспективу продвижения вперёд, если бы были соответствующие резервы, и это вопрос отдельный по резервам с нашей стороны, которые готовятся.
А пока что нам надо выполнить задание стратегической оборонной операции сил обороны Украины», – резюмировал украинский генерал.
Спасибо!
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