«Русские идут с пяти направлений – ВСУ уходят в стратегическую оборону» – украинский генерал

ВС РФ постепенно продвигаются уже на 80 процентах протяжённости восточного фронта.

Об этом в эфире телеканала «NTA» рассказал бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже сейчас видим это наступление. Более того, две недели назад оно начиналось с четырёх [направлений], а сейчас распространился ещё и на часть Харьковской области. Противник медленно, но продвигается вперёд – это Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское направления.

Ситуация на этих направлениях похожая, а это значит, что наступление происходит, как минимум, на тактическом уровне, а по совокупности эти действия имеют оперативный уровень. Потому что из активной части 1100 км на востоке – процентах на 80-ти происходят эти действия.

Это происходит за счёт того, что противник получил подкрепление, подготовили и вооружили из тех 300 тысяч частично мобилизованных, это первая волна. И это речь о следующих действиях наступательного характера, когда завершат подготовку, по разным оценкам, 150-200 тысяч, которые продолжают подготовку в учебных центрах РФ и Белоруссии.

А сейчас их тез трёхсот мы имеем заведение на линию фронта подразделений, которые возобновляют боеготовность, пополняются, которые представляли собой разнородные военные структуры РФ. Это и 1-й ,2-й корпус ЛДНР, это и «вагнеровцы», и так называемые их элитные части ВДВ, морская пехота, отряды спецопераций», – рассказал Романенко.