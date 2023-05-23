«Русские идут»: Украина успешно берет на вооружение тактику «ихтамнетов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вчерашнее вторжение украинской ДРГ на Белгородчину интересно не только разбором полетов на тему, почему граница РФ такая дырявая и почему оборонительные сооружения, на которые местные власти потратили миллиарды рублей, оказались не впереди, а позади по сути беззащитных приграничных сел.

Перед нами – новая и достаточно эффективная тактика ВСУ, пропагандистская успешность которой позволяет предположить ее дальнейшее масштабирование, а значит – кратное увеличение подобных инцидентов уже в ближайшие месяцы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По сути, сейчас украинцы «зеркалят» русских образца весны – лета 2014 года. На тропу войны выходят киевские «ихтамнеты», которые атакуют непосредственно территорию «старой» России. Причем делают это достаточно умно, выступая не под украинским, а под чужим флагом. В данном случае – под триколором.

Не случайно ответственность за второе подряд нападение взяли на себя военизированные структуры беглых российских коллаборационистов – «Легион Свободная Россия» и «Русский добровольческий корпус».

Выгоды для Украины от такого позиционирования очевидны – позволяя официальному Киеву не брать на себя ответственность за акты агрессии, представляя происходящее как разборки одних россиян с другими – «пропутинских» с «оппозиционными» соответственно.

В аналогичном ключе освещают эти события и симпатизирующие Украине мировые СМИ. Мол, это внутрироссийское по сути дело. А заодно и повод лишний раз подсветить в медиа экстремистов типа Пономарева и Ко, легализующих в западном общественном мнении идею вооруженной борьбы с нынешней российской властью с целью ее силового свержения. Мол, ребята, конечно, радикальные, но и их можно понять и как минимум, признать за их тактикой право на существование.

Понятно, что по факту это самое обыкновенное оправдание терроризма, но будучи спроецированным на геополитического противника этот терроризм становится «чей надо терроризм», примерно по той же схеме, по которой вчерашние отважные афганские муджахеддины и борцы за свободу Афганистана внезапно превратились в исламских фанатиков и врагов человечества – стоило только измениться причудливой конъюнктуре.

Но вернемся к украинскому сюжету. Понятное дело, что военные структуры российских коллаборационистов – это не более чем ширма, и в настоящий момент представляют собой скорее пиар-проекты нежели реальные боевые подразделения – как по численности, так и по вооружениям и степени обстрелянности.

Хотя не стоит и приуменьшать их опасность в перспективе.

Процесс вербовки реальных россиян в такие структуры идет полным ходом, свидетельство чему – регулярные сообщения о том что ФСБ то в одном, то в другом регионе РФ задержала очередного желающего воевать в рядах ВСУ на стороне Украины.

При сравнительно небольших финансовых и организационных затратах вполне реально сколотить из таких коллаборационистов от нескольких полноценных батальонов до полка или даже бригады – особенно если «усилить» такие структуры «отпускниками»- добровольцами из числа контрактников ВСУ русского происхождения.

В конце концов, в исторической ретроспективе формирование воинских подразделений на национальной основе отнюдь не бином Ньютона. И если на финальном отрезке Первой мировой в российской армии под руководством будущих вождей Белого движения для усиления боеспособности и удержания фронта активно формировались украинские части, то что мешает сегодняшним украинским вождям формировать русские части?

Притом, что – и это тоже не секрет – большой процент воюющих в украинской армии – это люди русского происхождения, с русскими фамилиями и говорящие на русском языке.

И готов поспорить, если дело дойдет до полноценного украинского вторжения в РФ – а среди обсуждаемых вариантов направления украинского контрнаступления есть и такой – вторжение это с высокой долей вероятности будет идти не под украинским, а именно под российским флагом и в исполнении какой-нибудь «Русской освободительной армии».

Это вполне в духе креативно мыслящих киевских пропагандистов, да и в канву разворачивающейся на Западе борьбы с «рашизмом» укладывается, оживляя в исторической памяти западного обывателя хорошо знакомую по временам Холодной войны алармистскую страшилку «Русские идут!», только вывернутую наизнанку – в соответствии с канонами политического постмодернизма.

Стоит признать, что с точки зрения тактики и стратегии психологических спецопераций – ход очень сильный, ломающий привычные шаблоны. И будьте уверены – никто на Западе не будет писать об украинской агрессии против России, как, собственно, не пишут и сейчас, игнорируя регулярные обстрелы российского пограничья.

Фактически России сейчас возвращают бумерангом ее же стратегию восьмилетней давности. Копируя ее даже в мелочах, нередко на грани троллинга. Так, известный киевский ресторатор, изгнанник из «Слуги народа» и кум главного администратора Банковой Ермака Николай Тищенко на голубом глазу заявляет о готовности возглавить «Белгородскую народную республику».

И это пока выглядит троллингом и по сути им и является.

Но далеко не факт, что если на каком-то из этапов масштабирования данной стратегии у украинских «ихтамнетов» действительно удастся закрепиться на том или ином участке российской территории, они такую «республику» не создадут. Мы сейчас живем в такое время, что даже самые абсурдные вероятности не стоит однозначно сбрасывать со счетов. Готовыми нужно быть ко всему.

При этом не стоит обманываться заверениями Госдепа, который «четко донес» до своих киевских клиентов, что не поощряет нанесение ударов по целям на территории России. Как мы знаем, американцы дали понять, что «их» Украина – в границах 1991 года. А значит – любые украинские цели в Приазовье, Крыму и на Донбассе с точки зрения Штатов – абсолютно легитимны и нарушением считаться не будут.

«Старую» же Россию будут кошмарить партизанскими методами. При этом количество пиратских набегов и их интенсивность будут возрастать по мере накопления прецедентов отсутствия адекватной реакции со стороны Москвы.

Иначе говоря, если Россия и дальше продолжит реагировать чисто рефлективно –постфактум купируя уже случившиеся диверсионные вылазки, а не действуя на их упреждение.

Создавать буферную зону безопасности надо на территории противника, не дожидаясь, пока противник превратит наше собственное пограничье в безжизненную полосу отчуждения, к чему пока что и идет – с каждым новым случаем самоэвакуации мирных жителей.

На руку Украине играет и географический фактор – протяженность границы большая, везде рвы не накопаешь. да и времени это требует, которого по сути нет. А еще усиленная охрана границ будет отвлекать и «съедать» массу дополнительных людских и материальных ресурсов – одними погранотрядами уже не отделаешься.

А популярная нынче у патриотической публики идея массового вооружения населения пограничья с раздачей стволов теробороне по украинскому образцу – так себе идея если честно. На том же украинском примере мы видим не только ее эффективность на короткой дистанции, но и массу отложенных во времени негативных последствий в плане роста криминала.

Следует быть готовыми и к тому, что по мере закошмаривания России такими частыми пиратскими набегами на пограничье, в Киеве рано или поздно возникнет соблазн разменять морковку прекращения этих набегов на какой-нибудь «жест доброй воли» уже с российской стороны.

Симметричным ответом на ту новую украинскую тактику могло бы стать создание аналогичных военных формирований под украинским флагом – по примеру Червонного казачества времен Гражданской войны. Однако дорога ложка к обеду.

Момент уже упущен, маховик взаимной вражды раскручен, а люди, готовые воевать против текущего киевского режима в своей массе – за Россию, а не за Украину, пускай и «другую» и «хорошую». Пропагандистской же и вербовочной работой среди украинских военнопленных, насколько можно судить, никто не занимался от слова совсем.

В сухом остатке, за восемь лет войны на Донбассе и почти полтора года СВО никакой даже завалящей «Украинской освободительной армии» так и не создано. Именно поэтому в глазах всего мира то, что сейчас происходит – это конфликт России с Украиной, а не борьба одних украинцев против других.