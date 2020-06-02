Русские идут! Украинские эксперты трубят о скором военном вторжении со стороны Крыма

02.06.2020, Киев, Игорь Петров

Исчезновение военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского может означать, что российская сторона готовится к провокациям и военным действиям на границе Крыма.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил украинский эксперт в области национальной безопасности, обороны и силовых структур Олег Слободян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отсутствие Евгения Добринского на наблюдательном посту в районе полуострова Чонгар, где он нес службу, было выявлено 30 мая. Рядом с наблюдательным постом были обнаружены следы борьбы. Украинские СМИ и эксперты тут же выдвинули версию о том, что пограничник был похищен российскими спецслужбами.

«Версия связанная с похищением имеет право на жизнь хотя бы по той причине, что факты похищения украинских военнослужащих, в том числе пограничников, российскими спецслужбами с территории Украины были», – утверждает Слободян.

Есть исключения, например, исчезновение украинских пограничников на границе с Крымом в 2015 году, когда российской стороной был обнародовано видеообращение этих военнослужащих, в котором они заявили о том, что самовольно перешли в Крым.

«Ни в коем случае нельзя верить тем видеопризнаниям так называемым в таких случаях. Да, есть отдельные случаи, и мы об этом знаем, что это действительно предатели, кто работал на российские спецслужбы, кто действительно перешел, потому что кураторы сказали переходить, надо признание и т.п. Но в большинстве случаев, когда похищаются украинские военнослужащие, эти признания не стоят выеденного яйца.

Они рассчитаны на население приграничных населенных пунктов и оккупированной территории – «вот, смотрите, даже украинские военные нас поддерживают, они массово переходят на нашу сторону, поэтому на нашей стороне правда и т.п.». Мы знаем, что любые признания из человека методами физического влияния можно достать в течение 20 минут», – вещает украинский пропагандист.

Он также высказал предположение, что похищение пограничника может свидетельствовать о том, что с российской стороны идет подготовка к серьезным военным действиям на границе Крыма.

«Все это говорит о том, что там происходят, на первый взгляд, невидимые процессы, но это, скорее всего, уточнение диспозиций и, возможно, даже подготовка к каким-то провокациям военного характера или даже более серьезным военным действиям», – пугает «эксперт».