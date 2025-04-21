Русские идут: в Вашингтоне, прямо у Белого дома, впервые за время СВО состоится «Бессмертный полк»

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Россияне в столице США Вашингтоне планируют провести 3 мая первую за последние несколько лет акцию «Бессмертный полк», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом говорится в буклете, распространенном организаторами среди русскоязычных групп в соцсетях в США.

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Отмечается, что организаторы планируют начать мероприятие в 15:30 по местному времени в Лафайет-сквер, расположенном рядом с комплексом Белого дома. После этого участники должны отправиться шествием по Пенсильвании Авеню к мемориалу Второй мировой войны в центре Вашингтона.

«Пройдем с оркестром, песнями и портретами своих героев», — отметили организаторы в буклете, украшенном советской символикой и георгиевской лентой.

После шествия планируется также небольшой концерт у самого мемориала Второй мировой в центре Вашингтона.

Обычно такие акции должны получить разрешение местных властей. Организаторы сообщили о том, что уже имеют такое разрешение.

В общем, если Дональд Трамп все же не приедет 9 мая на парад в Москву, возможность чего не то в шутку, не то всерьез муссируется, как отдельными комментаторами в соцсетях, так и вполне аерьезными СМИ, то у него будет возможность поучаствовать в шествии Бессмертного полка непосредственно в Вашингтоне.