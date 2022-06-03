«Русские идут вперед»: генерал ВСУ раскритиковал украинских стратегов

Новости Украины

РФ обладает огромным военно-промышленным потенциалом и использует действенные тактики, предупреждающие серьезные людские и технические потери.

Об этом в эфире YouTube-канала «Skrypin UA» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские достаточно быстро учатся и делают правильные выводы. Первые их, назовем это так, успехи – смена тактики, касательно поведения их частей подразделений на территории Сумской и Черниговской областей. Где они создали коридоры логистики и вдоль этих коридоров расставляли блокпосты, которые уничтожали, стреляли по всему, что только могло двигаться и где только имели возможность ее (украинскую военную технику – ред.) достать. За счет этого, они достаточно просто вышли с территорий Черниговской и Сумской областей, когда отступали, сохранив своих людей и свою технику. К сожалению, на тот момент, у нас не было сил и средств для того, чтобы поражать их постоянно, поскольку уже был определенный снарядный голод. Значительно хуже, нежели сейчас», – оценивает Кривонос.

Он подчеркнул, что под артиллерийским натиском ВС РФ на юго-восточном направлении ВСУ вынуждены стремительно отступать.

«Они (российские военнослужащие – ред.) эффективно используют свое преобладание в средствах поражения и разведки. У них больше артиллерии, они эффективно ведут артиллерийский огонь. Они выгрызают каждый лоскуток нашей земли за счет этого снарядного огня. И там, где получают отпор, сразу непосредственно начинают выгрызать все артиллерийским давлением. Выпалывают, выпалывают – понемногу двигаются вперед», – отмечает экс-замсекретаря Совбеза. «Они эффективно используют средства радиоэлектронной борьбы. За последние 20 лет и накануне войны, русские глубоко модернизировали старые комплексы – больше 35 наименований разного предназначения. За счет этого имеют такой перевес в радиоэлектронной борьбе. Они четко запомнили поговорку старых времен, что «без связи – нет управления, без управления – нет победы», – рассказывает он.

Кривонос убежден, что потенциал Украины в радиоэлектронной обороне был ликвидирован «подстрекательской деятельностью пятой колоны», и теперь надо эту отрасль фактически на ходу возрождать с нуля. Также он пожаловался на значительное преобладание русских в воздухе.

«Если количественный состав сил противовоздушной обороны РФ не позволяет нашим беспилотникам действовать над их боевыми расчетами – это все вопрос того, что в свое время мы не обращали внимания на собственную армию и непосредственно про нее забывали. Сейчас мы учимся, но опять-таки – время, деньги, люди. Денег на эти средства недостает. Они (западноевропейские партнеры – ред.) не всегда силы и средства охотно дают, поскольку четко отслеживают, как мы их используем», – отмечает Кривонос.

В качестве наглядного примера, по какой причине Запад не спешит поставлять вооружение Украине, он напомнил, как в 2015 г. в районе н.п. Дебальцево НМ ДНР были перехвачены используемые ВСУ комплексы артиллерийской разведки американского производства.

«Такое же происходит и сейчас. И то, что наши склады в Балаклее попали не подорванные в руки русских, и весь мир это увидел, потому что русские раскрутили этот ролик в ютубе, это сыграло нам не на пользу. Поэтому в определённых моментах определённые предметы вооружений, которые нам предоставляют западные партнёры, они их предоставляют неохотно», – констатировал генерал.