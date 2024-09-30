«Русские искусно провели работу над ошибками» – депутат Рады о провалах ВСУ на Донбассе

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Украинская пропаганда оказывает медвежью услугу, распространяя дезинформацию о том, что ВСУ сражаются с «армией дебилов», последствия чего ярко демонстрируют успехи русских на фронтах.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские воевали постоянно. Понятно, любая война, военный конфликт, военная операция, в которых принимали участие российские ВС, по масштабу и характеру не сравнимы с этой войной. Но в любом случае, у них есть достаточно большая прослойка достаточно хорошо обученных военнослужащих, в том числе командиров. И хоть они выбиваются, всё равно, у них есть опыт достаточно большой, которым они пользуются. Говорить о том, что это армия дебилов, как иногда пытаются это делать наши пропагандисты, которые есть не только у России, и этим делают медвежью услугу, там далеко не все дебилы. Там есть довольно искусные командиры, более того, они учатся», – сказал Рахманин.

«Собственно, локальные успехи на Покровском направлении – это демонстрация того, что они учатся. Мордвичев, который командует войсками на этом направлении, в 2022 году долбил населённые пункты в лоб, а сейчас достаточно эффективно использует фланги, ведёт манёвренную войну. Это при том, что ВСУ достаточно эффективно используют беспилотники, чего не было в 2022 году. Вообще, русские делают работу над ошибками достаточно искусно», – добавил депутат.