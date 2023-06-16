«Русские используют втрое больше» – Резников плачется о нехватке снарядов в ВСУ

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Российская армия в зоне СВО использует в несколько раз больше снарядов, чем ВСУ, и западные «партнёры» Киева не спешат исправлять ситуацию.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это война ресурсов, их никогда не будет достаточно. Русские себе позволяют использовать гигантские запасы ещё с советского времени. По крайней мере, в прошлом году они позволяли себе выстреливать по нам 60 тысяч разнокалиберных снарядов в сутки. Сейчас, по нашим оценкам, они используют тридцать тысяч на протяжении всей линии фронта. А мы используем вдвое-втрое меньше, в зависимости от места, ситуации, принятого решения командования, и так далее», – сказал украинский министр.

Он обвинил Запад в нежелании снабдить ВСУ достаточным количеством боеприпасов.

«Мы хотели бы использовать больше, но вынуждены подходить разумно, потому что этот ресурс не бесконечен. Вы слышали инициативу, что европейцы сказали, что готовы взять на себя обязательство заказать изготовление на европейских заводах миллиона снарядов 155-мм для нужд Украины. Но если вы посчитаете даже по десять тысяч снарядов в сутки, то поймёте, что такое миллион снарядов», – подытожил Резников.