Русские истребители разбомбили позиции террористов в Сирии

04.09.2018, Москва, Максим Карпенко

Российская боевая авиация нанесла удар по позициям террористов в сирийских провинциях Идлиб и Хама. Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Авиаудары совершались в западной части Идлиба и на севере Хама. Всего три российских истребителя нанесли порядка двадцати ударов, при этом о количестве ликвидированных боевиков пока не сообщается.

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Ранее при выполнении облёта зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб выпущенной из ПЗРК ракетой был атакован и сбит российский штурмовик Су-25. Пилот штурмовика, майор Роман Филипов успел катапультироваться, но погиб, осуществив самоподрыв на земле, приняв бой с террористами.