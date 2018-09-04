04.09.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Россия, Украина
Просмотров:

Русские истребители разбомбили позиции террористов в Сирии



Российская боевая авиация нанесла удар по позициям террористов в сирийских провинциях Идлиб и Хама. Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Авиаудары совершались в западной части Идлиба и на севере Хама. Всего три российских истребителя нанесли порядка двадцати ударов, при этом о количестве ликвидированных боевиков пока не сообщается.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



Ранее при выполнении облёта зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб выпущенной из ПЗРК ракетой был атакован и сбит российский штурмовик Су-25. Пилот штурмовика, майор Роман Филипов успел катапультироваться, но погиб, осуществив самоподрыв на земле, приняв бой с террористами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть