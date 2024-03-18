Русские издревле говорят «на Украине», потому что рвутся нас убить – генерал ВСУ

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Причину, по которой в России говорят «на Украину», нужно искать не в правилах русского языка, а в призывах «на Берлин» или «можем повторить».

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Историки и лингвисты позанимались и определились с их фразой, которую они не меняют. Ели государства, лидеры, представители народов с нами общаются, то говорят «поедем в Украину» и так далее, используя «в». А почему они говорят «на»? А потому что исторически они используют «на» в случае государств и народов, с которыми они воюют. То есть «на Берлин», «на Запад», на конкретную страну, и всегда – «на Украину». Причём, это издревле. То есть мы как народ и государство для них всегда представляли такое формирование, на которое они постоянно нацелены воевать», – бредил генерал-историк.

Он призвал постоянно говорить об этом странам Запада, особенно Германии и США.

«И при необходимости это распространяется на другие государства, в данном случае – Европы, то есть они должны помнить, видя пропагандистские посылы, связанные с тем, что «можем повторить» и «на Берлин» – это сохраняется. Надо это помнить, делать такой исторический перевод и понимать, что он, Путин, и Россия как террористическое государство, нацелены на такого рода действия. И здесь надо не заниматься политиканством, как в Америке сейчас происходит, а сплачиваться для того, чтобы этому противостоять», – трепался Романенко.