Русские издревле говорят «на Украине», потому что рвутся нас убить – генерал ВСУ

Вадим Москаленко.  
18.03.2024 20:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 521
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Причину, по которой в России говорят «на Украину», нужно искать не в правилах русского языка, а в призывах «на Берлин» или «можем повторить».

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Причину, по которой в России говорят «на Украину», нужно искать не в правилах русского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Историки и лингвисты позанимались и определились с их фразой, которую они не меняют. Ели государства, лидеры, представители народов с нами общаются, то говорят «поедем в Украину» и так далее, используя «в». А почему они говорят «на»? А потому что исторически они используют «на» в случае государств и народов, с которыми они воюют.

То есть «на Берлин», «на Запад», на конкретную страну, и всегда – «на Украину». Причём, это издревле. То есть мы как народ и государство для них всегда представляли такое формирование, на которое они постоянно нацелены воевать», – бредил генерал-историк.

Он призвал постоянно говорить об этом странам Запада, особенно Германии и США.

«И при необходимости это распространяется на другие государства, в данном случае – Европы, то есть они должны помнить, видя пропагандистские посылы, связанные с тем, что «можем повторить» и «на Берлин» – это сохраняется.

Надо это помнить, делать такой исторический перевод и понимать, что он, Путин, и Россия как террористическое государство, нацелены на такого рода действия. И здесь надо не заниматься политиканством, как в Америке сейчас происходит, а сплачиваться для того, чтобы этому противостоять», – трепался Романенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть