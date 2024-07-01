«Русские изобрели новый «порох», – полковник СБУ о ситуации на фронте

Анатолий Лапин.  
01.07.2024 09:28
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Российские управляемые авиабомбы с модулями коррекции резко изменили ситуацию в зоне СВО. Это именно то новое оружие, которого требовал экс-главком Валерий Залужный, говоря о тупике на фронте и необходимости внедрения новинок, как когда-то было внедрён порох.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские управляемые авиабомбы с модулями коррекции резко изменили ситуацию в зоне СВО. Это именно...

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«Почему возникает позиционный тупик – потому что как одна, так и другая сторона равны в военных силах. Об этом написал в журнале The Economist бывший главком Залужный…

А это не порох, а какие-то новые технологии. Российская Федерация нашла новый «порох», – это управляемые авиационные бомбы, ФАБы: «пятисотка», «полторушка», «трех тысячка».

Это не сама по себе бомба, а у нее круговое отклонение, вот они добились 15-20 метров на «пятисотке» и «полуторке», а «трехтысячной» еще далеко.

Вот представьте, это так называемый огневой вал. Это ужасно, они давят и взрывной волной, разрушительной силой, это давит и на психику, чтобы рассеять морально-боевой дух личного состава», – заявил Стариков.

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