«Русские извлекли уроки»: ВСУ опасаются новых ударов по энергетике

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Россия извлекла уроки из ударов по энергетической инфраструктуре Украине и будет применять новую тактику.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет РБК-Украина в материале, который посвящен грядущим обстрелам.

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Отмечается, что фактически 45% ракет, выпущенных в октябре прошлого года – феврале нынешнего были потрачены еще до наступления зимних холодов.

«И это один из ключевых факторов, который Москва, по всей видимости, будет учитывать в этом году. Ведь чем ниже температура – тем больше нагрузка на энергосистему и тем более критичными могут быть ее повреждения», – пишет издание.

Представитель ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицкий соглашается с этим.

«Вероятнее всего, они начнут, когда будет больше нагрузки на нашу энергосистему и соответственно более благоприятные условия для нанесения ударов. А такое может быть при наступлении холодов, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода. Россияне выжидают снижение температуры ниже нуля», – полагает Скибицкий.

Он считает, что ВС РФ будут экспериментировать со схемами обстрелов и тактикой. По его словам, чтобы добиться каскадного и более разрушающего эффекта, нужно будет одновременно бить по всем критическим точкам энергосистем.

«Какие-то ракеты во время одной атаки попадут, какие-то будут сбиты и не достигнут цели. Далее будет производиться доразведка, оценка ущерба и планирование следующего удара», – сказал представитель ГУР.

В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предполагает, что в своих атаках на энергетику РФ будет делать ставку на ударные дроны, завод по производству которых уже запущен.

«Собирать дроны – это и легче, и дешевле. Чтобы повторить тот сценарий, который русские воплощали в прошлом году, нужно очень много ракет. Поэтому можно предположить, что в этот раз дроны в пропорции к ракетам будут использоваться больше, чем в прошлом году. В прошлом году этот показатель составлял 50 до 50», – заявил Игнат.

Правда, Скибицкий затруднился с прогнозом, чего будет больше – ракет или «шахедов». По его словам, сложно спрогнозировать тактику и схему потенциальных ударов по энергосистеме.

«Она может быть разной. Это могут быть удары с применением исключительно ракет разных типов, могут быть комбинированные удары с использованием и ракет, и беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем, по оценке военной разведки, это однозначно будут не такие примитивные атаки, как в прошлом», – опасается Скибицкий.