Русские хакеры атаковали Украину – СНБО

Русские хакеры атаковали Украину – СНБОНовости Украины
Украинские органы исполнительной власти были подвергнуты хакерской атаке, которую в Киеве традиционно связали с Россией.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается в блоге СНБО Украины.
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«НКЦК при СНБО Украины зафиксировал попытки распространения вредных документов через Систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти (СЭВ ОИВ). Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве органов государственной власти», – говорится в сообщении.
Утверждается, что вредоносные документы содержали макрос, который при открытии файлов скрыто загружал программу для удаленного управления компьютером.
«Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одной из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации. По сценарию атака относится к так называемым supply chain attack. Это атака на цепочку поставок, при которой атакующие пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и сервисах, которые она использует», – пишет СНБО.
Как сообщал «ПолитНавигатор», американские СМИ утверждают, что русские хакеры шпионят за НАТО и правительством Украины.
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