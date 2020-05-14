Русские хакеры доводят американцев до параноидального исступления

14.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Пропаганда Соединенных Штатов уверяет, что Россия собирается вмешаться в предстоящие осенью выборы президента США.

Об этом в «Российской газете» пишет политолог-международник, профессор-исследователь НИУ «Высшая школа экономики» Федор Лукьянов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он информирует, что в свежем номере авторитетного американского журнала Atlantic появилась огромная статья ведущего автора издания Франклина Фоера под заголовком «Путин уверенно движется к тому, чтобы украсть следующие выборы» и подзаголовком «Покойся с миром, демократия».

«Речь, естественно, о президентских выборах в США в ноябре этого года, в которые Россия якобы намерена вмешаться столь же злостно, как она это сделала в 2016 году», – уточняет Лукьянов.

По его словам, американский автор воспроизводит уже известные сюжеты о неких «мероприятиях» российских спецслужб, а также детально объясняет, как русские снова подорвут демократию в Америке.

«В 2020 году русским, возможно, не потребуется подталкивать США к тому, чтобы страна низверглась в ужасающую избирательную неразбериху. И без иностранного вмешательства шокирующе легко представить себе, как пандемия создаст предлог для того, чтобы отложить выборы на неопределенный срок или как этот президент, потерпев поражение с незначительным отставанием, откажется его признать. Но сдержанность не соответствует русской традиции «активных мероприятий», – приходит к выводу Фоер.

Также российский международник обращает внимание на еще одну цитату: «Как говорит Лора Розенбергер, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности во время президентства Обамы, которая теперь руководит Альянсом за обеспечение демократии, «они хотят, чтобы русские мерещились нам под каждой кроватью».

«Они – это, понятное дело, не авторы статей наподобие той, что здесь процитирована, либо материалов The New York Times, удостоенных совсем недавно Пулитцеровской премии. Они – это пресловутые русские хакеры и тролли, доводящие американцев до параноидального исступления и потом, вероятно, громко хохочущие над этим», – саркастически резюмирует Лукьянов.