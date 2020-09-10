Русские хакеры оказались лучшими в мире

10.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Сегодня хакеры способны осуществлять такие атаки, которые ранее были под силу лишь государственным структурам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил генеральный директор «Лаборатории Касперского», программист и бизнесмен Евгений Касперский, отвечая на вопрос, изменились ли хакерские сообщества за последнее время.

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«Да, они выросли, эволюционировали. И могут осуществлять сейчас такие атаки, на которые раньше были способны только госслужбы», – отмтеил Касперский.

У него поинтересовались, действительно ли русские хакеры сегодня «самые крутые».

«Это обратная сторона того, что в России до сих пор сохранилась система образования, которая генерит отличных разработчиков. Русские программисты – лучшие в мире. Это не мои слова, это Кондолиза Райс сказала. У меня однажды в Швейцарии спросили: «Вы не думаете перенести разработку из России в Европу?» Я ответил: «Если бы я руководил швейцарской компанией, я подумал бы о том, чтобы разработку перевести в Россию». Обратная сторона крутого образования – высокопрофессиональные хакеры», – резюмировал Касперский.

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