Русские хакеры уничтожили систему цифровых подписей на Украине

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Хакерская группировка «Солнцепек» получила доступ к сетевой инфраструктуре украинской компании «Art-Master».

Эта компания находится в Киеве и является одним из крупнейших разработчиков программного обеспечения для электронного документооборота на территории Украины.

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Для понимания степени ущерба, который нанесен Украине, следует рассказать об основных продуктах компании.

Во-первых, это сервис электронной цифровой подписи «MASTERKEY». Этот сервис является аккредитованным центром сертификации ключей, которым пользуется более миллиона частных и корпоративных клиентов на Украине.

Кроме того, компания разработала программный комплекс «Арт-Отчет» для автоматизации работы торговых и транспортных предприятий, включающий решения для кассового обслуживания, формирования товарно-транспортных накладных и налоговой отчетности.

И в третьих – облачный сервис электронного документооборота «Арт-Офис».

В число клиентов компании входят такие украинские банки, как «Правекс», «Восток» и «Авангард».

«Уничтожение виртуальных машин, файловых хранилищ и баз данных приведет к приостановке работы компании «Art-Master» и частичному нарушению бизнес-процессов у компаний-клиентов на срок не менее недели», – рассказали «ПолитНавигатору» специалисты по кибер-безопасности.

В свою очередь портал Readovka указывает, что хакеры получили доступ к данным из военкоматов Украины и публикует некоторые из документов, в частности список «пушечного мяса» из Ивано-Франковской области.

«Помимо прочего, ребята из «Солнцепека» положили украинских провайдеров – минимум двух, занимающихся обеспечиванием работоспособности узлов украинской госсвязи. Ее используют как в Генштабе ВСУ, так и в районной администрации Киевской области и подразделениях теробороны», – уточняет Readovka..