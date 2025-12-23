«Русские хорошо подготовились»: Медик ВСУ рассказал о громадных потерях во время авантюры Залужного-Зеленского
Летом 2023 года во время попытки «контрнаступа», которым командовали генерал Залужный и диктатор Зеленский, украинская техника уничтожалась, как в тире.
Как передает корреспондент об этом украинскому порталу «Жизнь» рассказал медик горно-спасательной роты ВСУ с позывным «Литва».
«Тогда наше контрнаступление было – то, что неудачно. Русские хорошо подготовились, все заминировали. Наша техника взрывалась одна за другой, и было принято решение продвигаться пешком. Ушло отделение во главе со взводным, офицером. Они спустились с посадки вниз, и русские поймали их ПТУРом. Погиб и офицер (молодой парень, всего пару месяцев прослуживший у нас), и командир отделения, мой товарищ. Плюс четверо раненых», – вспоминает ВСУшник.
По его словам, офицер настолько обгорел, что они сначала даже не сообразили, что это останки, раненых едва дотащили до своих позиций.
«Медики вытащили мешок, а у товарища нога сломана, кость торчит и не дает застегнуть мешок. Все стоят и смотрят, не знают, что делать. Тогда я ломаю ему ногу и вправляю кость, чтобы застегнуть. Это было очень тяжело психологически – близкий товарищ, 36 лет», – говорит медик.
Впрочем, он уверяет, что теперь стал относиться к таким вещам спокойнее.
«Столько погибших ребят, столько глаз закрывал… А бывало, с Работино от бойца одну ногу выносили. Но я привык – пришлось. Это произошло после Яковлевки Донецкой области, где было очень много погибших. 200 то 200 – что здесь сделаешь, людей не вернешь», – цинично резюмирует «Литва».
