Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Летом 2023 года во время попытки «контрнаступа», которым командовали генерал Залужный и диктатор Зеленский, украинская техника уничтожалась, как в тире.

Как передает корреспондент об этом украинскому порталу «Жизнь» рассказал медик горно-спасательной роты ВСУ с позывным «Литва».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Тогда наше контрнаступление было – то, что неудачно. Русские хорошо подготовились, все заминировали. Наша техника взрывалась одна за другой, и было принято решение продвигаться пешком. Ушло отделение во главе со взводным, офицером. Они спустились с посадки вниз, и русские поймали их ПТУРом. Погиб и офицер (молодой парень, всего пару месяцев прослуживший у нас), и командир отделения, мой товарищ. Плюс четверо раненых», – вспоминает ВСУшник.

По его словам, офицер настолько обгорел, что они сначала даже не сообразили, что это останки, раненых едва дотащили до своих позиций.

«Медики вытащили мешок, а у товарища нога сломана, кость торчит и не дает застегнуть мешок. Все стоят и смотрят, не знают, что делать. Тогда я ломаю ему ногу и вправляю кость, чтобы застегнуть. Это было очень тяжело психологически – близкий товарищ, 36 лет», – говорит медик.

Впрочем, он уверяет, что теперь стал относиться к таким вещам спокойнее.