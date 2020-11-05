«Русские хотят нас уничтожить». Кравчук угрожает сменой минского формата

05.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина не оставляет попыток отказаться от взятых на себя в Минске обязательств по урегулирования конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует интервью агентству «Интерфакс-Украина» экс-президента и главы украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук.

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Он анонсировал, что планирует внести предложение о смене минского на другой формат.

«Потому что смотрите, в чем дело. Шесть лет идет война, мы сделали и будем делать дальше, а русские, чтобы ты не делал, говорят, что не так, потому что у них другая цель. У них цель уничтожить Украину, очевидно, я так думаю. Поэтому я убежден, нельзя дальше делать вид, что мы идем вперед, когда они не дают идти вперед», – сказал Кравчук.

При этом он пока не готов сказать, каким будет новый формат.

«Еще раз подчеркну, мы используем сейчас все возможности «Минска». Но если надо будет найти дополнительные форматы, будем их искать. Это могут быть различные форматы. Можно, скажем, использовать Будапештский меморандум, можно использовать соответствующие силы «Большой семерки», можно другие пути использовать международно-правового характера, опыт в мире такой есть», – отметил экс-президент.

При этом он добавил, что высказывает свое личное мнение, а окончательное решение будет принимать президент.

Напомним, что минские соглашения, утвержденные резолюцией Совбеза ООН, предусматривают закрепленный в Конституции Украины особый статус Донбасса, амнистию ополченцам, проведение выборов на территории ЛДНР и – в последнюю очередь – переход под контроль Киева неконтролируемых ныне участков границы с РФ. При этом Украина требует в первую очередь вернуть ей контроль за границей, несмотря на то, что такой порядок нарушает подписанные договоренности.