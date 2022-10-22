Русские киевляне: «Когда начнут точечно карать подонков?»

Новости Украины

На днях один из упырей, убивших историка и писателя Олеся Бузину – Медведько – написал на Фейсбуке, что неплохо было бы уничтожить 80% населения России. А второго ублюдка, его пахана по кодле С14, которая запрещена на территории РФ как нацистская организация – Карася – кое-кто уже прочит на место главы СБУ.

Петиция на эту тему, опубликованная на сайте президента Украины, быстро набрала необходимые 25 тысяч голосов и теперь подлежит рассмотрению фигляром.

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Все сии события – лишь отдельные звенья в длинной цепи им подобных, свидетельствующих о полной безнаказанности и неприкасаемости в «незалежной» для самых отпетых злодеев и нелюдей. Наоборот, они получают преференции, награды и теплые места в госструктурах.

Так, например, убийцы Бузины – активисты «майдана гидности» и АТО на Донбассе Медведько и Полищук – не только не осуждены, но и официально состоят в президентской комиссии при министерстве по делам ветеранов и дербанят госфинансирование на свои прожекты, к примеру, на концерты бандеровского «гурта» «Сокира Перуна».

А Медведько еще и член Набсовета Национального антикоррупционного бюро. Суд по обвинению их в убийстве, длившийся годами и превратившийся в форменное издевательство над престарелой матерью Олеся, практически закончился ничем.

Но самое отвратительное – что эти уроды не просто торжествуют, а и, будучи восхваляемыми пропагандой, служат примером для тысяч вояк ВСУ. Которые, не гнушаясь ничем, переняли кровавые методы и используют их против всех – мирного населения, пленных, журналистов. Новый обстрел людей, эвакуировавшихся из Херсона – в том числе, нескольких представителей СМИ, – очередное тому подтверждение.

Напомним, что в ночь на 21 октября прицельным огнем украинской артиллерии были убиты люди, которые эвакуировались в районе Антоновского моста. Первоначально стало известно о гибели 4 человек (в том числе двух журналистов) и 13 раненых. Необандеровцы целенаправленно послали туда 12-ракет HIMARS с кассетными боеприпасами, увеличивающими поражающий эффект. Средствами противовоздушной обороны союзников 11 из них было сбито, но одна все-таки достигла цели.

От нее погиб режиссер ТРК «Таврия» Олег Клоков, получили тяжелые ранения оператор Руслан Воскресенский, корреспондент Константин Мочар и журналист Влада Луговская. По словам Влады, никаких военных в их колонне не было, только мирные граждане.

Этот и другие многочисленные подобные факты свидетельствуют о том, что преступления против человечности стали государственной политикой хунты.

Мелкое (пока еще) быдло в виде карасей и медведько – это лишь подножие пирамиды власти, взявшей себе на вооружение методы циничного террора при полной поддержке своих заокеанских кураторов. Ведь по сути, кровавая верхушка киевского режима ничем не отличается от своих вооруженных шавок.

Те стреляли из пистолетов в Олеся Бузину, а начальники ВСУ отдают распоряжения убивать ракетами, ничуть не смущаясь наличием множества людей. Как то было в случае с гибелью Алексея Журавко, ради поражения которого была послана ракета в гостиницу, где он остановился.

Теперь, после обстрела журналистов, доказавшего, что хунта попирает все международные конвенции и нормы международного права, некий киевский «политолог» Юрий Романенко, на которого в РФ заведено уголовное дело за пособничество терроризму, ничтоже сумняшеся, вещает о том, что – да, метили именно в журналистов.

За годы, прошедшие после победы майдана, в методах хунты сомневаться не приходится. Но есть вопрос: почему до сих пор она не понесла симметричного наказания? Почему, например, не денафицированы не только «центры принятия решений» с заседающей в них камарильей, но и конкретные убийцы, садисты, изуверы, в том числе, пропагандистские?

Ведь преступления последних, бывает, мало чем отличаются от преступлений первых. Возможно, они даже опаснее, поскольку восхваляют и пропагандируют кровавые зверства и террор, открыто подстрекают к ним все больше и больше «патриотов». Напомним, что на Нюрнбергском процессе за аналогичные преступления назначалась самая высшая кара.

И болтался бы Геббельс на веревке, не соверши он самоубийство. Кстати, тот факт, что Геббельсы погубили даже своих маленьких детей, доказывает всю внутреннюю сущность подобных пропагандистов. Равно как и их последователей в укроСМИ.

Мы спросили по этому поводу мнение у русских киевлян, некоторые из них ранее уже отвечали на наши вопросы. Вот что они думают по данному поводу.

«Да что тут думать, – говорит физик Андрей. – Это цепная реакция. Цепная реакция насилия на фоне безнаказанности, порождающая все новые и новые кошмарные злодейства. Она началась во время майдана и затем приняла колоссальные размеры, превратившись в государственную политику. Ее нужно было останавливать сразу, не давать развиваться. Что называется, давить в зародыше. Потому что с каждым новым фактом попустительства или проявления слабости по отношению к ней, она выходила на новые ужасающие уровни… Вспомните, как происходило на майдане. Сначала манифестанты орали оскорбления в адрес властей и «беркутят». Потом в правоохранителей полетел первый камень – никакой ответки. Камни тут же стали лететь грудами. Потом ударили прутом – сошло с рук. Потом наехали на «Беркут» бульдозером – тоже безответно. Ну и закончилось тем, чем вы знаете – пальбой по своим и чужим, переворотом, а впоследствии реками крови и горами трупов. А все потому, что вовремя не было принято соответствующих ответных мер».

ПолитНавигатор: «А сегодня еще остановить эту цепную реакцию возможно, как вы думаете?»

Андрей: «Возможно, наверное, но куда большими усилиями, страданиями и потерями, чем в самом начале. В первую очередь, надо врезать по бункерам, где сидят главные закоперщики, по пресловутым центрам. Но и более мелким, карасям, тягнибокам, пропагандистской шушере спускать с рук ничего нельзя. А то слишком добренькими были в свое время – Синцова отпустили, Надежду Савченко. Они убийцы и террористы, а Россия их отпускает. Вот и пожинаем результаты: они приезжали на родину и плодили тысячи себе подобных уродов. В моральном смысле, имею я в виду».

Супруги Иннокентий и Эльвира (имена изменены в целях безопасности) – бывшие преподаватели высокой квалификации, ныне пенсионеры. Много лет были завсегдатаями Российского центра науки и культуры (РЦНК), старались не пропускать в нем никаких мероприятий.

«Я – женщина, – говорит Эльвира, – и гуманитарий. В вопросах тактик и стратегий не разбираюсь. Но я все восемь лет после переворота думала и не могла понять: что это за стратегия такая, когда подонки и убийцы не несут ответственности за свои вопиющие преступления?

Ведь можно было организовать им возмездие за все, что они натворили – за убийства мирных жителей, Олеся Бузины, Захарченко, других политиков, журналистов, за диверсии в Крыму. За нападения на РЦНК и посольство. Я не говорю, что всех замешанных в этих делах надо было уничтожать. У каждого своя мера ответственности, я за симметричные шаги, да.

Но ведь эти преступники даже не были своевременно осуждены в России – хотя бы заочно. Не говоря уже о приговорах. А ведь надо и сразу судить, и выносить приговоры, и уничтожать кровавых злодеев – как это делали Николай Кузнецов и его соратники. Как это делает «Моссад». А как иначе? Вот сопли жевали – теперь целая армия таких злодеев расплодилась, которая несет угрозу всей России и миллионам неповинных людей».

«Да уж, в голове не укладывается, – вздыхает, соглашаясь с супругой, Иннокентий. – Людоедов из «Азова» и прочих отпускаем, а они тут же готовятся к новым походам. И свое людоедство пропагандируют, заражают им новые толпы симпатизантов. Что это за толстовщина такая со стороны России?.. Помните, Лев Толстой придумал собственное «евангелие», где призывал к непротивлению злу насилием, а фактически – к потаканию злу. Потому что оставление подонков без справедливого возмездия только стимулирует их ко злу. В результате чего они жируют в своих бункерах, а гибнут мирные люди… Мне больше по душе слова Максима Горького : «Я не должен прощать ничего вредного, хоть бы мне и не вредило оно. Я – не один на земле! Сегодня я позволю себя обидеть и, может, только посмеюсь над обидой, не уколет она меня, а завтра, испытав на мне свою силу, обидчик пойдет с другого кожу снимать».

А вот мнение православного верующего, прихожанина УПЦ МП Александра:

«Да, действительно, согласно всем православным канонам и поучениям святых отцов Церкви, человек должен прощать обиды. Но прежде всего – обиды личные. Как простил преподобный Серафим Саровский своих личных обидчиков, которые его искалечили. Однако когда идет речь о защите ближних, веры Христовой и святынь, своего Отечества, христиане – воины Христовы! – обязаны вставать на эту защиту. Как встал на нее святой благоверный князь Александр Невский. Чье смирение, по словам покойного отца Дмитрия Смирнова, выражалось в том, что он смиренно разрубал пополам тевтонских рыцарей и отправлял на дно Чудского озера».