Русские киевляне об ошибках России

Новости Украины

Сегодняшние наши собеседники – представители старого русского Киева, которые родились и жили в нем еще до массового заселения Матери городов русских украинской жлобской лимитой из сел и хуторов, затеянного в 1960-х годах. Они сторонники Русского мира и, естественно, горячие противники нацизма и зеленковской камарильи. Их зовут Иннокентий и Эльвира (имена изменены в целях безопасности и их самих, и их родственников, проживающих в Киеве). Они – бывшие преподаватели высокой квалификации, ныне пенсионеры. Долгие годы были завсегдатаями Российского центра науки и культуры (РЦНК), старались не пропускать никаких мероприятий в нем.

Разговор с ними пойдет о том, как НАШИ – а именно так Иннокентий и Эльвира называют ВС и руководство РФ – могли дойти до ситуации, ныне наблюдаемой и на фронте, и в международной политике. Корни этого явления находятся, по их мнению, в политических ошибках, допущенных еще со времен внешне вполне мирных и благопристойных взаимоотношений с Незалежной.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Главной ошибкой российской стороны Эльвира – творческий работник и специалист по испанской культуре и языку – называет донкихотство. Но не то банальное, означающее сколь самоотверженную, столь и бесполезную борьбу идальго с ветряными мельницами. Нет, речь идет о донкихотстве иного рода.

Эльвира: Вы помните, как в романе Сервантеса Дон Кихот и Санчо Панса скакали, один на Росинанте, другой на ослике, мимо поместья некоего феодала и услышали детский плач и крики? Дон Кихот вскинул копье, бросил клич и помчался на помощь ребенку, а за ним – и верный оруженосец.

ПолитНавигатор: Да, это хорошо было показано в замечательном фильме Григория Козинцева, с Николаем Черкасовым и Юрием Толубеевым в главных ролях.

Эльвира: Вот-вот. Они прискакали и застали рыдающего мальчика-батрака, которого нещадно хлестал бичом хозяин – мироед и живоглот. Увидав Рыцаря Печального образа, размахивающего копьем, эксплуататор смертельно перепугался, пал ниц и принялся просить о пощаде. Кихот и Панса пощадили его, взяв обещание больше никогда не издеваться над ребенком. И – уехали! Несмотря на то, что мальчик умолял их взять с собой и не верить обещаниям экзекутора-мерзавца… А потом, через какое-то время, они вновь ехали той же дорогой и увидели этого мальчугана. Растрогались, поскакали к нему, думали, он их станет благодарить. Однако паренек принялся кидать в них камнями и проклинать. Обвиняя в том, что после их отъезда хозяин из мести избил его втрое пуще прежнего. Помните?.. Так вот: именно на такое донкихотство были похожи действия НАШИХ еще 8 лет назад, когда им поверил и на них понадеялся Донбасс, а они его обнадежили – и практически бросили!.. Да и сейчас, когда РФ вначале громогласно объявила о начале СВО, и все мы поверили, и с надеждой ждали ее быстрой победы, разгрома всей этой зеленковско-американской сволочи с их центрами принятия решений. А потом… вы знаете, что произошло потом на Харьковщине и других областях, и что усугубляется до сих пор. Как страдают и гибнут там брошенные российскими «донкихотами» люди, поверившие им. Вот таким образом прежняя вялотекущая политика трансформировалась на новом, куда более страшном этапе.

Иннокентий: Ну, может быть, ты слишком строга. Хотя… Ведь действительно не секрет, что в 2014 году Москве было возможно сбросить ярмо майданных триумфаторов малыми силами. Тем более, что, как говорят, было письмо-прошение об этом свергнутого Януковича. Но проявилось в очередной раз упомянутое донкихотство – можно называть его недальновидностью, слабостью, а можно, и покруче! И независимые республики остались в осаде и под обстрелами нацистов на долгие восемь лет. А другие русскоязычные регионы вообще полностью попали под каблук бандеровской нечисти.

Эльвира: И некоторые уважаемые журналисты потом назвали их жителей «криптобандеровцами»…

Иннокентий: Это вообще настолько было больно слышать и воспринимать! Это мы, что ли, криптобандеровцы?! Те, кто как мог, помогал России, часто рискуя собой? Ведь даже в том, что такие, как мы, ходили на заседания РЦНК в пору нападений на него, тоже был своеобразный подвиг! Мы присутствовали при погромах Росцентра – и не уходили, пытались это запечатлеть. И нацисты, видя наше присутствие, тогда не смели еще полностью распоясаться!

Эльвира: Да, погромы были ужасные. В здание РЦНК на улице Борисоглебской в Киеве несколько раз, с 2016 по 2018 годы, врывались нацистские подонки и крушили все вокруг. Одно из таких нападений произошло во время занятий детского кружка по русскому театральному искусству. Члены молодежной фашистской организации С-14 (той самой, чьи отморозки убили Олеся Бузину) ломились в двери, где закрылись преподавательница с малыми детьми, и швыряли в них дымовые шашки. Представляете, какой это был стресс для деток?

Когда сопливых нацистов пытались вразумить работники центра, прося не пугать детей, младогитлеровцы отвечали, что, мол, нечего им на москальские кружки ходить. А еще были нападения на тогдашнего главу РЦНК, его обливали «зеленкой» и нечистотами, угрожали убийством. Однажды банда нацистов, при полном попустительстве властей и полиции, маршем прошлась по Подолу, где находились Росцентр и Сбербанк России, и закидала их камнями и взрывпакетами. Разбили окна, изуродовали фасады.

Иннокентий: Да, совершенно верно. Мы при всем этом присутствовали и видели, как озверелые молодчики громят все, что связано с Россией. Такое неоднократно повторялось и с посольством. А потом мы с сожалением узнавали, что Москва, кроме очередной, извините, маловразумительной ноты, никак на подобные издевательства не реагировала. К примеру, никаких ответных санкций против украинского гадюшника в центре Москвы – аналогичного центра укрокультуры – принято не было. А ведь этот рассадник неонацизма давно пора было прихлопнуть, как осиное гнездо! Я знаю, что там неоднократно собиралась всякая сволочь вроде киевских пысьмэнныков и поносила по чем свет стоит Россию, которая дала им приют. Как же можно было НАШИМ на это никак не реагировать и спускать все на тормозах??

Эльвира: Да, к сожалению, это была у НАШИХ такая укоренившаяся привычка с самых первых лет украинской незалежности. Я считаю, что нельзя умалчивать о том, что российские структуры – как бы мы к ним хорошо ни относились – наделали кучу непростительных ошибок в отношениях с украинской властью. В то время, когда Запад и Америка вкладывали миллиарды в рассадники своих НКО, Россия, простите, сопли жевала. И думала, что никуда хохлы не денутся. Видимо, успокоилась на том, что раньше американцев получила дипломатические автономера с цифрами 001 (Штаты не успели и остались с 002): мол, всегда буду тут первой. Очень много проколов было допущено со стороны посольства и бывшего посла. Да и со стороны РЦНК тоже.

ПолитНавигатор: Каких, например?

Иннокентий: Бывший посол явно водил дружбу с Порошенко, еще до Майдана. Например, на всех празднествах Дня России они всегда тусовались вместе. Зачем это было нужно Порошенко, который являлся тогда чуть ли не главным их спонсором, понятно: Липецкая фабрика и все такое прочее. А послу-то зачем?.. И на так называемых посольских вечерах тоже. Во времена президентства Януковича они часто проходили в отеле «Интерконтиненталь». Порошенко был одним из главных устроителей этих элитных собраний. (В кого превратился сей «большой друг Москвы» после Майдана – известно. Но неужели раньше его гнилая натура была неясна?..) Нет, там, конечно, бывали очень уважаемые и авторитетные люди, не спорю. Но часто туда приглашалась и либеральная, по сути – антироссийская элита. Сидели сии либералы за уставленными дорогими яствами столами, выпендривались, пили виски и развлекались, практически никак не поддерживая русскую идею, а наоборот, будучи ее ненавистниками. И в РЦНК выступали их представители, и тотальные диктанты ними зачитывались – например, Дмитрием Быковым. А еще в числе ошибок РЦНК, на мой взгляд, было заигрывание с украинским истеблишментом тогда, когда уже все было ясно: к примеру, летом 2014 года. Наш центр праздновал 200-летие со дня рождения одновременно и Михаила Лермонтова, и Тараса Шевченко. Зачем это было нужно? Ведь уже вовсю майданные победители гнобили русскую культуру, уничтожали книги, развернули кампании ненависти против и Пушкина, и того же Лермонтова, и других ее представителей. К чему было демонстрировать эдакую толерантность к Шевченко, который является идолом и образчиком русофобии для нацистов?.. Впрочем, миру-дружбе это не помогло. Нападки нацистов на РЦНК только усилились.

ПолитНавигатор: И какой вывод?

Эльвира: Вот все это и довело до того, что мы сейчас наблюдаем на фронтах. Вот такой, оборазно говоря, Рыцарь Печального Образа, который все печальнее и печальнее… Произошла трансформация тех просчетов, уже на новом этапе, в гораздо более серьезные ошибки, если не сказать круче. Но все-таки мы очень надеемся, что НАШИ их осознают и исправят.