«Русские летят. Европа в опасности» – пропагандистская паранойя в Еврокомиссии
Евросоюз выделил 1 млрд евро на разработку и строительство дронов, а также на создание систем по их отслеживанию и нейтрализации. Продвигаются несколько флагманских проектов, самый важный из которых называется «Восточный Фланг».
Об этом зампред Еврокомиссии румынка Роксана Мынзату заявила на заседании Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Дроны представляют угрозу для всей Европы. Это один из инструментов гибридной войны. Мы уже видели случаи вторжения дронов в Польше, в Балтийском море, а также в Румынии. Мы видели, как дроны нарушали работу аэропортов по всей Европе. Дроны угрожают нашей критически важной инфратструктуре и внутренней безопасности ЕС.
Россия и другие злоумышленники используют дроны, чтобы создавать проблемы с безопасностью, угрожать нашей обороноспособности и цепочкам поставок. Они воздействуют на наших граждан, сеют страх и заставляют закрывать аэропорты», – сочиняла Мынзату.
Она сообщила, что в Еврокомиссии хотят поучиться у Украины, чтобы сократить время разработки БПЛА до 6-12 месяцев.
