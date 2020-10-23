Русские мастера завершили работу над мозаикой главного сербского собора

23.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Профессионалы из Российской академии художеств под руководством академика Николая Мухина завершили укладку 15 тысяч квадратных метров внутреннего мозаичного убранства собора святого Саввы в Белграде.

Ожидается, что 29 октября собор посетит глава МИД России Сергей Лавров.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», работа над мозаичным убранством собора велась четыре года.

«В храме в настоящее время завершается работа над иконостасом, наверху которого скоро будет установлена ​​икона Святой Троицы, а укладка пола начнется завтра, поскольку во время мозаичных работ были установлены леса, – прокомментировал ситуацию «Танюг» будущий настоятель собора, епископ Ремезиянский и викарий патриарха Сербского Стефан. – В этом году мы планируем завершить все работы в соборе Святого Саввы».

По имеющейся информации мозаика весит более 320 тонн и содержит более 50 миллионов деталей, работали над ней 300 мастеров мозаики, а вместе со всем задействованным персоналом – команда из 600 человек.

«Говорят, что это похоже на собор Святой Софии в Константинополе, но у нас есть информация, что это более серьезная работа, чем мозаика, сделанная в Святой Софии», – говорит епископ Стефан.

Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.

Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле – знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма.

Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ Владимира Путина является Россотрудничество.

Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.