Русские мины закупорят украинские порты – адмирал ВМСУ

06.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина планирует закупить специализированные противоминные корабли для своих военно-морских сил.

Об этом в интервью одесскому сайту «Думская», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командующий ВМСУ контра-адмирал Алексей Неижпапа, отвечая на вопрос о потенциальном противодействии минной угрозе.

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«Это один из трех приоритетов, которые мы ставим для ВМС, потому что минная опасность на Черном море — это колоссальная угроза. Вероятность того, что в районах возле Одессы, Южного, Черноморска могут появиться вражеские мины, остановит все судоходство в нашем регионе. А это как-никак больше 7% ВВП. Естественно, ответственность за минную безопасность лежит на ВМС – именно мы должны ее обеспечить. Поэтому покупка новых противоминных комплексов и противоминных кораблей — это суровая необходимость», – сказал Неижпапа.

По его словам, приобретение такого рода комплексов и кораблей заложено в задачи и в стратегию развития ВМСУ.