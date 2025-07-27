«Русские модифицируют мозг «Шахедам» – киевский авиаэксперт бьёт тревогу

Вадим Москаленко.  
27.07.2025 17:30
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Русские достаточно модернизировали физические параметры дронов «Герань» и теперь занялись «мозгом» этих аппаратов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский аналитик в области авиации Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские достаточно модернизировали физические параметры дронов «Герань» и теперь занялись «мозгом» этих аппаратов. Об...

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«У них сейчас второе поколение дронов типа «Шахед» выходит. Если раньше они улучшали все его, скажем, физические параметры, то есть занимались телом, то сейчас они занялись его мозгом.

Там есть средства связи, там уже появляются «глаза» и «уши», там уже он может наблюдать, передавать какую-то информацию куда-то, где стоят какие-то приёмники, и, судя по всему, достаточно близко от того места, где он передаёт эту информацию.

А потом уже по сети интернет какие-то «зрадныки» передают эту информацию в центр управления, там где находится управление «Шахедами». И, судя по всему, у русских появилась возможность перепрограммировать «Шахеды» в процессе их полёта», – рассказал Криволап.

При этом он поспешил заверить, что его слова не стоит воспринимать как критику украинской ПВО .

«Потому что это для ПВО наиболее неудобная цель. «Кинжалы», «Искандеры», «Калибры», Х-101 – та ПВО, какая есть, если есть ракеты для «Пэтриот», для «Айри-Ти», они способны отрабатывать эти цели с высокой вероятностью поражения. А вот «Шахед» – это цель, которая очень неудобна», – пожаловался укро-эксперт.

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