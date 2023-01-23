Русские могут атаковать с Белоруссии и застать нас врасплох, как гитлеровцев – Карасёв

На Украине слишком легкомысленно относятся к Белорусскому направлению как вероятной стороне наступления РФ, теша себя чаяниями на болотистую местность на северных границах.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На войне действует нелинейная логика. Во время мира наилучший способ передвижения – это по шоссейной дороге, по асфальтовой, бетонки и так далее, потому что это скорость, техника не разбивается. А во время войны самый оптимальный способ – это грунтовая дорога, потому что надо обойти, потому что она меньше простреливается и так далее. Поэтому во время мира хайвэй – оптимальная, а во время войны – просёлочная дорога через болота, например», – рассуждал он.

«Сейчас же под Белоруссией, например, у северной границы, мы говорим: наступления от Белоруссии не будет, потому что там много болот. А чёрт его знает! Так же было, Белорусский фронт во время Второй мировой войны, когда наступали на немецкие войска. Тоже же не ожидали со стороны болот, а вышли со стороны болот. И всё, и немцы были врасплох застигнуты», – напомнил Карасёв.