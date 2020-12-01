01.12.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Tехнологии, дискриминация, Запад, Интернет, Общество, Политика, Произвол, Россия, русофобия, Скандал
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Русские могут превратиться в подданных Google или Facebook – Малофеев


Если правительство Российской Федерации не начнёт решительно развивать собственную IT-индустрию, задавая необходимые направления для создания нужных обществу продуктов, страна рискует потерять не только свой цифровой суверенитет, но и собственных граждан.

Об этом на круглом столе в Москве заявил основатель телеканала «Царьград», православный олигарх Константин Малофеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения рыночной, коммерческой, безусловно, необходимо создавать свой видеохостинг в замену YouTube. Однако этим должно заниматься государство, должно быть поручено там минцифре, под кураторством соответствующего вице-премьера. Это должно быть на уровне рабочей группы, которая соберёт всех наших крупнейших индустриальных лидеров и перед ними должна быть поставлена задача.

Да, именно так это происходит в Америке. У них существует Harlem Forum, который собирает Пентагон уже 25 лет, и на этом форуме они обсуждают, что дальше делать в индустрии. Именно так это устроено», – рассказал Малофеев.

«Поэтому и мы должны не делать вид, что у нас существуют, какие-то частные компании, которые живут своей жизнью, и существует государство, которое занимается только соблюдением свободы слова.


А мы должны точно так же, понимая мир, в котором мы живем, выстраивать свой цифровой суверенитет, потому что иначе мы можем потерять и суверенитет настоящий, реальный, прямо на земле мы можем потерять своих граждан. Они через какое-то время станут гражданами Google или Facebook», – добавил предприниматель.

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