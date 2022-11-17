Русские могут захватить Киев, даже не вводя войска – украинский военный эксперт

Новости Украины

Наивно полагать, что ракетные удары по энергетической инфраструктуре РФ совершает исключительно, чтобы запугать украинцев – у русских куда более коварные планы в отношении кишащего российскими диверсантами Киева.

Об этом заявил экс-боевик «АТО», украинский военный эксперт Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить непосредственно о Киеве, то если пропадёт тепло, свет и всё, что необходимо, то большинство людей начнут искать другие места. Может, в пригороде или селе, где есть печи, от которых можно греться и на них готовить пищу, то есть – Киев опустеет. Мы понимаем, что в Киеве осталось очень большое количество так называемых консервов, ДРГ, которые приехали – год, два, три назад. Они прячутся среди гражданских. У них 100% есть оружие. Тогда, если Киев будет дезорганизованный, в таких случаях трудней работать нашим службам ЧС, полиции и всем остальным. Тогда, может, будет попытка захватить какие-то государственные здания в Киеве, не применяя войска из Белоруссии, а ДРГ, которые уже на 100% находятся частично уже в Киеве. Может, ещё подтянутся через границу с Белоруссией», – переживал экс-боевик.

«Поэтому это не просто так, чтобы напугать людей, это определённые далеко идущие планы. Они просто так ничего не делают. Поэтому – думать, что они это делают просто для того, чтобы нас напугать и сделать теракт, не всё так просто. К сожалению, у них более серьёзные планы», – предупреждает Гетьман.