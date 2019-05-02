Русские Молдовы: Хватит подкладывать нас то под Воронина, то под Додона

02.05.2019, Тирасполь, Андрей Соколов

Русские общины, объединения российских соотечественников в Молдове и в других постсоветских государствах, если они желают противостоять национализму, должны заниматься не только сохранением национальных культурных традиций, но и добиваться экономической самостоятельности и влияния на политику страны.

Такое мнение прозвучало на презентации книги историка Петра Шорникова «Общинное дело», посвященной истории русского этнокультурного движения в постсоветской Молдове.

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«Не в Масленицах дело, не в песнях и не в танцах. В наше время можно и дома станцевать. Вопрос в том, насколько организация соотечественников будет мощной и сможет влиять на общественно-политическую ситуацию», – заявил политолог, один из создателей Интернационального движения «Единство» в Молдавской ССР Андрей Сафонов.

По его мнению, примером создания таких мощных общин могут служить хуацяо – китайские мигранты, живущие в разных странах, «набирающие денежную основу и влияющие таким образом на политику властей».

Рассуждая о создании финансово-экономической основы для работы русских общин, Сафонов сказал, что в этом плане «есть серьезные вопросы к российским чиновникам».

«Нужно не подкладывать русскую общину под очередного Воронина (экс-президент Молдовы, пришедший к власти как коммунист, обещавший дружбу с Россией, а затем предавший Москву и своих избирателей, – ред.) на лозунгах или еще кого-то, а сделать так, чтобы она была самодостаточной. Не вливать голоса русскоязычного населения в очередную партию, будь то ПКРМ или ПСРМ, а создать политическую силу, к которой бы шли договариваться», – считает эксперт.

Сафонов полагает, что русские общины, руководствуясь тем, что русский мир – это глобальное наднациональное понятие, должны могут объединить вокруг себя и другие организации.

«Если удастся вдохнуть в эту организацию державный дух, люди будут стремиться воссоздать большое объединение, большую страну, и от этого будет прямая выгода в благосостоянии, языковом развитии, национально-культурных свободах. Тогда удастся побеждать», – считает Сафонов.

Молдавский общественный деятель, глава общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев рассказал, что сегодня в Молдове русского движения, каким оно было еще лет десять назад, не существует.

«Политическое влияние русского движения на молдавскую политику – нулевое. Произошел развал русского движения, координационный совет российских соотечественников возглавил Петр Донцов, который по совместительству является членом Демократической партии – самой антироссийской партии, который выходил на сцену 8 мая на сцену с Плахотнюком (олигарх Влад Плахотнюк, которого называют теневым хозяином Молдовы, бизнес-партнер Петра Порошенко, – ред.) и благодарил его за поведение в Молдавии Дня Европы совместно с Днем Победы. После того, как в русском движении началась такая, если хотите, власовщина, говорить о его каком-то серьезном влиянии на политику, конечно, не приходится», – сказал Тулянцев.

Вместе с тем, констатировал он, русское движение в РМ не ограничивается координационным советом русских общин или каким-то другим формальным русским объединением.

«Русское движение – это большинство граждан нашей страны вне зависимости от национальностей, поскольку понятие «русские» – шире, чем национальность. Когда нас перестанут загонять в узкие общественные объединения и подталкивать под каждого нового друга Москвы – а мы видим, у Москвы часто меняются друзья в политическом смысле, – тогда и ситуация с русским движением поменяется», – заявил глава общественного совета «За свободную Родину».

Сейчас, по словам Тулянцева, эта организация объединяет более 70 разных общественных движений. «Даже украинцы надевали георгиевские ленты 9 мая, выходили с нами на мероприятия, и не было никаких противоречий. Я уверен, что русскому движению в Молдавии – быть, история это доказала», – заключил докладчик.