Русские моряки испугали команду эсминца США старым трюком

11.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Российский разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» имитировал навал на американский ракетный эсминец «Фаррагат». Инцидент произошел в Аравийском море, сообщил 5-й флот США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается, что российский корабль подошел к американскому на расстояние порядка 55-ти метров, что представители США назвали «опасным маневрированием».

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«Фаррагут» произвел пять коротких звуков – международный морской сигнал об опасности столкновения, и попросил российский корабль изменить курс в соответствии с международными правилами движения», – говорится в сообщении.

Бежавший из Крыма украинский аналитик Андрей Клименко опасается, что похожие инциденты могут повториться в Черном море, куда зачастили американцы.

«Черноморский флот РФ начинает наглеть все больше. Инцидент, о котором идет речь, создал новый разведывательный корабль ЧФ РФ «Иван Хурс» (имитировал навал на корму ракетного эсминца USS Farragut (DDG-99). Надо готовиться к развитию событий на Черном и Азовском море», – написал Клименко в своем блоге.

Ранее российский военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что при необходимости Россия повторит опыт тридцатилетней давности по изгнанию кораблей НАТО из Черного моря в случае, если они попытаются совершить провокацию.

Напомним, 12 февраля 1988 года Черноморский флот провел операцию по вытеснению кораблей ВМС США из 12-мильной зоны СССР у берегов Крыма. В рамках операции советский сторожевой корабль «Беззаветный» совершил навал (таран) на крейсер УРО ВМС США «Йорктаун». В результате на американском корабле возник пожар, были согнуты леера и повреждена ракетная установка «Гарпун». «Беззаветный» также получил повреждения.