Русские на Балтике заставят нас тратить «огромные деньги», – офицер британских ВМС

Если в Средиземном море у НАТО достаточно много кораблей, то Атлантику блок не может контролировать без помощи США, которые уклоняются от этого.

Об этом бывший командир британской подводной лодки Райан Рэмси заявил в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможно, НАТО сможет создать атлантический бастион. Именно это нам и нужно планировать. Мы больше не можем полагаться на США, которые хотят сосредоточиться на Тихоокеанском регионе. Они будут все больше замыкаться в себе. Нам нужно полагаться на себя. Раньше мы так и делали», – сказал Рэмси.

Он также прогнозирует рост напряженности в Балтийском море.