Русские на Украине, прекратите позориться!

18.03.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Сейчас будет почти сказка — «Репка» называется. Только вместо репки у нас народ, а вместо внучки и Жучки — Медведчук за народ, Соседов за Медведчука, Марченко за Соседова, Усик за Марченко. И только мышки, чтобы всем им дать пенделя, не предвидится.

Итак, народ, особенно тот, который украинское нацовье называет ватой, с пеной у рта обсуждает высосанный из пальца скандал: пророссийский (почему-то, по мнению народа) боксер Александр Усик открестился от фильма пророссийской (тоже по мнению народа) Оксаны Марченко. От документального фильма о православных монастырях Украины «Паломница», в первой же серии которого и участвовал Усик, назвавший сей факт «какой-то ерундой». Усик эмоционально пояснил, что говорить с Марченко он не хотел, «но монахи сказали, что лучше меня этого никто не сделает». Сам признал, что согласился и участвовал, а теперь «это не я». Более того, случившееся боксер назвал «информационной войной» (?). «Когда кому-то плохо, они обманывают. Я уже задолбался молчать и мириться с тем, когда люди так делают». Он боксер — он так видит.

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Хоть говорит Усик, безусловно, лучше, чем Виталий Кличко — с точки зрения китайца или англосакса какого, и вовсе, словно реченька журчит. И харизматичен, зараза, и чемпион… И только русскому человеку понятно, что смысла-то особого в его словах нет и никогда не было.

И именно из-за бессмыслицы ватный народ когда-то принял его за своего, а сейчас обвинил в предательстве. Именно из-за бессмыслицы националисты приняли его за своего, а потом обвинили в предательстве. И главное, что логики тут, как у гадалки: сегодня на ринге Усик в бело-сине-красных трусах — значит наш! А завтра в жовто-блакытных и с оселедцем — наш, значит! «Он наш — он в Крыму живет». «Если в Крыму живет — наш, значит!». У попа была собака…

Но так как мнение нацовья у нас — с выключенным звуком и под плинтусом, мы, повторюсь, будем говорить про наш народ, ватный. И у него-то как раз сейчас по поводу боксера дым коромыслом: для кого-то он «ссыкло, прогнувшееся под нациков» и вообще «киевского патриархата не гнушался», для кого-то он, напротив, «не хочет мараться о хитрожопых медведчуков». Что им сказать, я даже не знаю, ведь сами его «на мессию короновали»…

В одном прав Александр Усик: «Я спортсмен, спрашивайте меня про спорт». И только потом ему нашептали «Саня, а может тебя того — в президенты, ну ты подумай, Сань». Но вы сами спросили, вот и получайте генератор случайных слов. Вы же так абсолютно все выбираете — Зеленского, например. На выборах одно дерьмо от другого отличаете… Так не обессудьте, господа!

…А приквел к этой сказке вы точно уже смотрели: запрет на Украине телеканалов и прочих СМИ Виктора Медведчука и введение против его семьи санкций. После он назовет случившееся террором, попыткой заткнуть рот правде, которая состоит в том, что страну добивает тарифный геноцид, а власть импотентна. Все так, только ключевого — «фашизм» — он не произнес все равно. Тогда люди тоже сцепились — а раньше, мол, хотя бы за полсекунды до санкций, он про террор почему не заявлял? Имея столько каналов! Другие же вспоминали его неоценимую роль в обмене пленными и переговоры с Россией по поводу вакцины от коронавируса. Но вот эта половинчатость, эта извечная украинская попытка усидеть на двух стульях — как меняющие раскраску трусы Усика — и вылилась в то, что вроде и беспредел, но почему-то не жалко. Мне сразу кандидат от ОПЗЖ в мэры Одессы Николай Скорик вспомнился, которого чуть ли не на руках носили — «ах, мальчик из интеллигентной семьи» (на фоне орков с майдана все, кто не кусается и без хвоста, уже интеллигенты). И как сразу после проигрыша Скорик, очень «пророссийски» именовавший себя на билбордах Мыколой, заявил о наличии у оппонента Труханова паспорта гражданина России и направил президенту обращение с требованием лишить его украинского гражданства и наказать. А ведь к чему угодно можно было прицепиться, к чему угодно! Коррупция, нецелевое использование бюджетных средств, теневые схемы… придумать, в конце концов! А «пророссийский политик из интеллигентной семьи» выбрал именно спекуляцию на российском гражданстве… Так с кем вы тогда, господа «пророссийские политики»?

Мое же мнение неизменно — не может быть в фашистском государстве пророссийских политиков. Как не могло быть коммунистов в рейхстаге.

Но вернемся к сказке. На фоне санкций в эфир выходит жена Медведчука Оксана Марченко с заявлением, что идет в политику. Я, конечно, чуть пельменем не подавилась, представив, как справится с политикой (причем кровавой, а не потешной, как в Прибалтике) теледива, всю жизнь читающая тексты с подстрочника. Но народ разомлел: она спасительница, берегиня, умница и красавица; и Глоба же предсказал, что президентом Украины будет женщина. В общем, шизофрения, как и было сказано.

И надо же такому случиться, что почти синхронно с этим на одном из Ютуб-каналов выходит интервью с музыкальным критиком из нафталина Сергеем Соседовым. Мне его как-то жалко все время, но добрые люди есть добрые люди — когда Соседов участвовал в украинском проекте «Х-Фактор», они смотрели его исключительно для того, чтобы поржать: «Ы-ы-ы — педик». Но в интервью бесстрашный критик заявил, что его поместили на «Миротворец», и эти же гомофобы тут же «Вау, Серега, герой, наш человек!». Ага, на Донбасс Серегу. А ведь он всего-то и ляпнул, что Крым Украине подарил Хрущев. Как сказал бы это каждый советский гражданин (кроме тик-токеров) от Коломыи до Чукотки, и даже Тягнибок с бодуна. А интернет-клуши сразу и растаяли «Ай, образованный, ай «Аиста на крыше» Сонечки Ротару помнит и «Гиподинамию» Леонтьева». При чем тут только музыка? Но не важно. Только дальше — мама дорогая — они дослушивают интервью до конца, а там он кроет Оксану Марченко — и без своего мнения, и плохая ведущая, и даже какие платья одевать ей режиссеры советуют. Но главное, он винит семью Медведчуков в том, что они не помогли ему, когда его кинул банк. Вот вам и ваша интеллигенция — может, у политика Медведчука все же более важные дела по обмену пленными были, а не спасение одного фрика? И опять у народца шаблоны подзарвались — а кто тогда хороший? Хотя Соседов всего лишь и выдал прописную истину о том, что если павлин хочет понравиться, он должен молчать. Вот они, ваши герои. Вы же своим умом жить не можете. Вам же пока не подпишешь — «это критик», «это — пророссийский политик», у вас же своего мнения нет! Так жрите, разочаровывайтесь!

Но окончательно разрыв шаблонов у народа произошел после брезгливого отмежевания Усика от Марченко. Которые, едрить твою за ногу, по большому счету только лайки собирают, пока вы сретесь Усику что-то монахи нашептали, вам — узор на обоях; вы мысленно уже с женщиной-платьем — Марченко, вы цените Соседова за то, что он клянчит у Киркорова сто пятый золотой пиджак, вы думаете, что ваш конкретный долг по коммуналке заплатит Медведчук… Ну ваш уровень. И вы думаете, что при этом вы русские люди под Сталинградом?!

Пока вы — русские люди, советские люди, адекватные, белые и красные — не прекратите участвовать и позориться в этой херне, вы — украинцы. И считаете, что вам кто-то должен «референдум и танки»?! И только когда вы массово прекратите гадать на трусах Усика и начнете игнорировать Украину хотя бы с малого, но самого важного — с выборов, что-то может и сдвинется с мертвой точки. Потому что миллионы — если вас миллионы — не расстреляют. А обсуждающие платья Марченко, ориентацию Соседова и цвет трусов Усика, сдохнут поодиночке.

Вот такая вам «Репка». Которую не тянут, а вколачивают. В могилу.